Einblicke in landwirtschaftliche Konzepte

Zwei sehr unterschiedliche Betriebe sind auf dem Programm der Bäuerinnenlehrfahrt gestanden, die jedes Jahr vom Landwirtschaftsamt Biberach organisiert wird. Rund 70 Bäuerinnen und interessierte Verbraucherinnen aus dem Landkreis besuchten laut Pressemitteilung Anfang August den Biohof von Matthäus und Franziska Machleidt sowie den Biohof Miller.

Christine Schuster, Koordinatorin der Biberacher Ernährungsakademie (B–EA), begrüßte die Teilnehmerinnen auf dem Biobetrieb von Familie Machleidt in Mittelbuch. Betriebsleiterin Franziska Machleidt hatte für die Teilnehmerinnen der Lehrfahrt einen Begrüßungssekt mit einem selbst gebackenen Zopfbrot vorbereitet. Der Amtsleiter des Landwirtschaftsamts, Albert Basler, sowie Matthäus und Franziska Machleidt stellten das Konzept des Betriebs vor. Dieses beinhaltet den Neubau eines Kuh– und Ammenstalls mit einer Heutrocknungsanlage für den Einstieg in die Heumilchproduktion. Anschließend konnten die Teilnehmerinnen die noch nicht bezogenen Gebäude inklusive des neuen Wohnhauses in Holzständerbauweise erkunden.

Nach der Besichtigung ging es weiter zum gemeinsamen Mittagessen im Gasthaus „Grüner Baum“ in Hochdorf.

Am Nachmittag stand laut Landratsamt die Besichtigung des Biohof Miller in Badhaus auf dem Programm. Betriebsleiter Felix Miller hat sich auf den Anbau hochwertiger Früchte und Gemüse spezialisiert und führte die Gruppe durch seine Obstanlagen und Folienhäuser, wo er neben heimischen auch viele exotische Obstarten kultiviert. Im Anschluss an die Führung konnten die Teilnehmerinnen den Hofladen in Augenschein nehmen und frische und leckere Produkte einkaufen.

Beim abschließenden gemeinsamen Kaffeetrinken im „Schäfers–Café“ in Ochsenhausen erfuhren die Frauen von Sachgebietsleiterin Irmgard Jörg Aktuelles aus dem Sachgebiet Hauswirtschaft und Ernährung.