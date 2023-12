Die Freiwillige Feuerwehr Biberach feiert im nächsten Jahr ihr 175-jähriges Bestehen. Sie ist damit eines der ältesten Feuerwehren in Baden-Württemberg. Zum Jubiläum sind 2024 eine Reihe von Veranstaltungen und Aktionen geplant. Eine Einstimmung aufs Jubeljahr bietet ein großformatiger Kalender mit vielen, teils historischen Fotos der Biberacher Feuerwehr. Er ist ab sofort erhältlich.

Eine Feuerwehrübung auf dem Viehmarkt im Jahr 1933. (Foto: Feuerwehr Biberach )

Ob beim Hochwassereinsatz 1980 in Riedlingen, beim Brand 2016 am Biberacher Weberberg oder bei einer Schauübung 1933 auf dem Viehmarktplatz - aus der bewegten Geschichte der Biberacher Feuerwehr gibt es viele beeindruckende Fotos.

Ältestes Foto von 1890

Sascha Weihs von der Traditionsabteilung der Biberacher Wehr hatte deshalb vor rund eineinhalb Jahren eine Idee: „Weil wir seitens der Wehr keine Festschrift geplant hatten, ließ mich der Gedanke nicht mehr los, eine bleibende Erinnerung zu schaffen. So hatte ich den Einfall für einen 52-Wochen-Kalender, jede Woche mit einem neuen Bildmotiv.“

Florian Retsch, Norbert Zeidler Sascha Weihs und Sven Layer präsentieren den Jubiläumskalender der Feuerwehr Biberach. (Foto: Gerd Mägerle )

Zusammen mit den Feuerwehrkameraden Ludger Haack und Sasko Hajdin stöberte er im Fotoarchiv der Wehr und fanden viele Motive - auf Papier, als Dias oder als Digitalfotografie. Das älteste Foto stammt von 1890. „Das erste Ziel war, zu forschen, was an interessantem und plakativen Bildmaterial vorhanden ist. Im Fokus stand immer eine möglichst interessante Kombination aus Tätigkeiten und Ereignissen über die Jahrzehnte bis heute. Deshalb haben wir das Projekt zunächst einmal im Stillen weiterverfolgt und entschieden, dass wir es erst publik machen, wenn es uns auch wirklich gelingt.“

Schwierige Aufbereitung der Fotos

Für einen Kalender im Format DIN A3 brauche es nämlich gute Vorlagen, ums sie in ordentlicher Qualität vergrößern zu können, so Weihs. Zum Teil mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz bereitete er die Fotos entsprechend auf. „Dann konnte ich mit der Gestaltung beginnen. Daraus entstand nach einer schwierigen Auswahl ein Werk, dass das Spektrum der Tätigkeiten, Aufgaben und Entwicklung der Ehrenamtlichen Feuerwehr darstellt.“

Das Titelblatt des Feuerwehrkalenders. (Foto: Feuerwehr Biberach )

Erst vor drei Wochen sei wirklich klar gewesen, dass es den Kalender auch geben wird. „Das ist nun quasi unsere vorweihnachtliche Überraschung für alle Feuerwehrkameraden und interessierte Bürger“, sagt Weihs. Das erste Exemplar überreichte er zusammen mit Kommandant Florian Retsch und dem Biberacher Abteilungskommandanten Sven Layer an Oberbürgermeister Norbert Zeidler, der sich darüber sehr freute: „Es ist doch ein wunderbarer Zufall, dass nach den Heimattagen mit der Feuerwehr eine Institution Jubiläum feiert, die der Heimat über Jahrzehnte so nahesteht.“

Das gibt’s im Jubiläumsjahr

Gefeiert wird das Feuerwehrjubiläum während des ganzen Jahres 2024. So gibt es ab dem Frühjahr für sechs Monate eine Sonderausstellung im Museum, es gibt Leistungswettkämpfe für die Feuerwehren aus dem Landkreis sowie einen Festakt für geladene Gäste am 4. Mai. Notieren sollten sich alle Feuerwehr-Interessierten bereits Sonntag, 23. Juni. Dann gibt es im und um das Biberacher Feuerwehrhaus einen großen Tag der offenen Tür. „Wir planen auch noch die eine oder andere Aktion mit unserer Oldtimer-Fahrzeuggruppe und weitere Überraschungen“, kündigt Kommandant Retsch an.

Ein Teil des Biberacher Feuerwehr-Fuhrparks im Jahr 1978. (Foto: Feuerwehr Biberach )

Der Jubiläumskalender ist zum Preis von 24 Euro erhältlich im Museum Biberach (während der Öffnungszeiten) sowie bei der Artwork Station, Waldseer Straße 21, während der Büroöffnungszeiten (Mo-Fr, 8.30 bis 18 Uhr). Von jedem Kalender fließt ein Euro in die Mannschaftskasse der Feuerwehr.