In der Hindenburgstraße finden sich diverse Infotafeln, die auf historische Besonderheiten hinweisen: auf die Geschichte des Rathauses, auf die frühere Stadtkanzlei, in der Christoph Martin Wieland lebte und arbeitete oder auch auf das Klösterle, in dem sich heute städtische Dienststellen befinden.

Ein Hinweis auf den Namensgeber der Straße und seine umstrittene Rolle bei der Machtübernahme der Nazis fehlt bislang. Ob die Anregung für Infotafeln vor elf Jahren „nur“ eine Anregung aus dem Gemeinderat war oder ob der OB diese damals tatsächlich zusagte, lässt sich vermutlich nicht mehr exakt klären.

Es ist aber ein wichtiges Zeichen, dass der OB gerade in einer Zeit, in der wieder so oft auf die Anfänge des Nationalsozialismus Bezug genommen wird, zusichert, dass es diese Infotafeln zur Person Hindenburgs und seiner Rolle zu Beginn des Dritten Reichs nun geben wird. Möglicherweise ist dieses Erinnern und die kritische Auseinandersetzung der bessere Weg als das Beseitigen eines Straßennamens. Für dieses Vorgehen würde sich vermutlich auch heute keine Mehrheit finden.