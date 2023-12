Ein Uniformen-Meer in der Stadtpfarrkirche

„Kleine Schützenmusik ganz groß“ - mit dieser Formel lässt sich das Adventskonzert des Biberacher Jugendblasorchesters in der Stadtpfarrkirche St. Martin griffig beschreiben. Musik, Text und Moderation ergänzten sich zu einer für das Publikum gehaltvollen vorweihnachtlichen Stunde.

Die Bewertung „ganz groß“ gilt für unterschiedliche Facetten des Abends. Da ist zum einen die schiere Masse des Ensembles: Ein Uniformen-Meer füllte den Chorraum von St. Martin, sage und schreibe 100 junge Musikerinnen und Musiker im Alter zwischen zwölf und 25 Jahren folgten dem Dirigat von Michael Bischof, der Mühe hatte, sich an sein Notenpult zu schlängeln.

„Ganz groß“ war auch die Idee, mit den Einnahmen eines Adventskonzerts den Verein Bauhütte Simultaneum zu unterstützen, der sich den Erhalt des ältesten simultan genutzten Gotteshauses in Deutschland auf die Fahnen geschrieben hat. Bereits zum elften Mal setzte die Kleine Schützenmusik den Spendenbeschluss um - in diesem Jahr kamen sage und schreibe 3610 Euro zusammen. Bauhütten-Vorsitzender Hans Beck war angesichts der Publikumsscharen schon in seinen Begrüßungsworten ganz euphorisiert („D’Kirch isch ratzevoll“) und wünschte augenzwinkernd den anwesenden Pfarrern diesen „Füllungsgrad“ zumindest für jeden zweiten Sonntag.

„Ganz groß“ war drittens der Entschluss, bei der Programmauswahl nicht ausschließlich dem Mainstream zu folgen und hauptsächlich auf rotnasige Rentiere, schlittenfliegende Weihnachtsmänner und gefühlsduselige Träume von „White Christmas“ zu setzten, sondern im ehrwürdigen Rahmen von St. Martin den Kern des Festes, die Geburt Christi, im Auge zu behalten - in Form von traditionellen „geistlichen“ Weihnachts- und Adventsliedern in durchaus frischem und modischem Gewand.

Damit sind wir viertens bei einer ganz großen musikalischen Leistung der Kleinen Schützenmusik. Unter der sachlichen und jederzeit klaren Leitung von Michael Bischof hörte man zehn Programmpunkte und eine Zugabe, allesamt „sichere Bänke“ und ebenso sicher anmoderiert von Lea Fritzenschaft. Sie vergaß auch nicht die „Drahtzieher hinter den Kulissen“, die Schützendirektorin Bettina Bammert und die Beiräte Nicole Herrmann und Lucas Fettback.

Den Programmauftakt bildete die „New Festival Music“ von Markus Götz, der bei der Komposition berühmten Kollegen durchaus ein wenig über die Schulter geschaut haben mag: Ein Hauch von Filmmusik aus der Feder von John Williams, eine Prise Pathos à la Edward Elgar. Einen Schuss Händel mischt Götz in seine Festmusik „O Sanctissima“, in der er das Weihnachtslied schlechthin, „O Du fröhliche“, mit Zitaten aus dem „Halleluja“ und aus „Fröhliche Weihnacht überall“ garniert. Die KSM servierte beide „Cuvées“ geschmackvoll und stilsicher. In seiner Adventsfantasie „Mentis“ (lateinisch „Besinnung“) vermählt Thiemo Kraas das festliche „Macht hoch die Tür“ mit dem innigen Marienlied „Maria durch ein Dornwald ging“ und gab den jungen Musikern Gelegenheit, ihren Klangfarbenreichtum auszuspielen. Das gilt gleichermaßen auch für die arrangierte „Sweet Bells Fantasy“ von Martin Scharnagl über das Weihnachtslied „Süßer die Glocken nie klingen“.

Pfarrer Ulrich Heinzelmann ist durch seine jahrelangen Auftritte in der Reihe der „Feierabendkonzerte“ quasi der Biberacher Fachmann zum Thema „Musik und Text“. Er steuerte mit dem gekonnt vorgetragenen „Märchen vom Glück“ von Erich Kästner einen Moment der Ruhe bei, bevor die Kleine Schützenmusik mit ihrer Schlussnummer „We wish you a merry Christmas“ die Stadtpfarrkirche in ihren Grundfesten erschütterte.