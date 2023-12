Biberach

Ein starkes Zeichen für Nächstenliebe

Biberach / Lesedauer: 1 min

Gemeinsam sind sie ein starkes Team: Ehrenamtliche der Tafel Biberach sind für ihre langjährige Mitgliedschaft geehrt worden. (Foto: DRK Biberach )

Die Tafel Biberach in Trägerschaft des DRK-Kreisverbands Biberach feiert in diesem Jahr ihr 20-jähriges Bestehen. Lebensmittel retten und diese benachteiligten Menschen zugutekommen lassen - so lässt sich die wichtige gesellschaftliche Aufgabe der Tafel beschreiben.

Veröffentlicht: 21.12.2023, 17:14 Von: sz