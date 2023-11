Ein Punkt, der beiden nicht hilft

Durch Treffer von Jonathan Hummler und Spielertrainer Oliver Wild in der Schlussphase hat der FV Biberach gegen den TSV Oberensingen beim 3:3 (1:2) noch einen Punkt gerettet. Bis zur 83. Minute sah der Aufsteiger wie der sichere Sieger aus. Patrick Wilpert hatte kurz vor der Pause den Biberacher Anschlusstreffer erzielt.

Die rund 180 Zuschauer am Kunstrasenplatz am Biberacher Erlenweg, darunter eine große Zahl aus Oberensingen, sahen zwei völlig unterschiedliche Halbzeiten. Vor der Pause und dabei insbesondere in den ersten 20 Minuten dominierte der Gast die Partie nach Belieben und erspielte sich mehrere gute Torchancen. Zwei davon nutzten der sehr quirlige Yannick Kögler bereits nach sieben Minuten und Lennart Zaglkuer erhöhte nach 20 Minuten auf 2:0 aus Oberensinger Sicht.

Biberach hatte bis dahin kein Land gesehen, vor allem die rechte Abwehrseite mit Dario Nikolic und Zvonimir Borac hatte große Probleme mit den schnellen Angreifern der Gäste. So fielen die Tore fast zwangsläufig. Der TSV kombinierte sich mit ein und zwei Kontakten durch die Biberacher Defensive und setzte den Gastgeber von Beginn an auf eigenem Platz unter Druck. „Wir waren überhaupt nicht wach in der ersten halben Stunde“, fasste Biberachs Stürmer Kai Luibrand zusammen, „obwohl wir uns was ganz anderes vorgenommen hatten.“

Luibrand war es auch, der Wilpert mit einem Steckpass vor der Pause bediente. Der hatte keine Mühe, freistehend vor Gästekeeper David Holzwarth den zu diesem Zeitpunkt sehr glücklichen Anschlusstreffer zu markieren. „Wir müssen das Spiel vor diesem Tor schon entscheiden“, war Oberensingens Trainer Mike Schütt sehr enttäuscht über den hergeschenkten Sieg. „Wir haben genug Möglichkeiten, den Sack zuzumachen und dass Biberach nach der Pause noch mal kommt, war klar.“

Genau das hatte Oliver Wild seinen Mannen in der Pause wohl eingetrichtert. Die Mannschaft hatte auf den Gang in die Kabine verzichtet und lief nach dem Seitenwechsel richtig warm. Einsatzwille, Laufbereitschaft und Zweikampfstärke waren plötzlich zu sehen aufseiten der Gastgeber, natürlich begünstigt durch den knappen Spielstand. Doch Oberensingen konnte durch besser ausgespielte Konter auch noch das dritte oder vierte Tor erzielen, was dann bis zur 79. Minute dauerte. Erneut war es Zaglauer, der mit einem Kopfball am langen Pfosten erfolgreich war. Der Jubel im Oberensinger Fanlager war groß, schließlich waren nur noch gut zehn Minuten zu spielen.

Doch Mannschaft und Fans hatten die Rechnung ohne den Wirt gemacht. Der FV Biberach wechselte dreimal aus, brachte Fabian Baur, Tim Schneider und Oliver Wild selbst. „Wir mussten alles versuchen und bei einer noch längeren Spieldauer hätten wir das Spiel vermutlich noch gewonnen.“ Zwei Kopfballtreffer von Hummler (83.) und Wild (89.) bedeuteten noch das Unentschieden. Am Ende müsse man aber nach dem Spielverlauf mit dem Punkt zufrieden sein, so Wild, denn der Gegner war über weiter Strecken besser, handlungsschneller und gieriger, insbesondere in Durchgang eins. „Wir müssen endlich mal über 90 Minuten das Spiel annehmen, dann werden wir auch wieder gewinnen“, zeigte sich Kai Luibrand überzeugt.

FV Biberach ‐ TSV Oberensingen 3:3 (1:2). FVB: Beck ‐ Nikolic, Borac (82. Schneider), Hummler, Biesinger ‐ Keller, Wilpert (74. Grundei), Baier (82. Baur), Schwarz (82. Wild), Münst ‐ Luibrand. Tore: 0:1 Yannik Kögler (7.), 0:2, 1:3 Lennart Zaglauer (20., 79.), 1:2 Patrick Wilpert (45.), 2:3 Jonathan Hummler (83.), 3:3 Oliver Wild (89.). SR: Daniela Kottmann (Altheim). Z.: 180.