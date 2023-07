Können Eltern vorübergehend oder auf Dauer die Verantwortung für ihr Kind nicht tragen, kann die Unterbringung in einer Pflegefamilie eine Lösung sein. Das Kreisjugendamt sucht derzeit Familien, die sich vorstellen können, diese verantwortungsvolle Aufgabe zu übernehmen. Bei einem unverbindlichen Informationsabend erhalten Interessierte am Donnerstag, 27. Juli, im Landratsamt einen Überblick darüber, was es bedeutet, Pflegefamilie zu sein.

Derzeit kümmern sich 115 Pflegefamilien im Landkreis Biberach um 175 Pflegekinder. „Im Moment haben wir nur noch wenige freie Plätze“, sagt die stellvertretende Amtsleiterin Sabine Epperlein. Der Puffer ist aktuell gerade einmal sieben Plätze groß. Doch das bedeutet nicht automatisch, dass für die nächsten sieben Kinder problemlos eine Familie gefunden werden kann. „Die Vermittlung erfolgt immer möglichst passgenau“, erläutert Epperlein.

Dabei müssen die Mitarbeiter des Pflegekinderdienstes mehrere Dinge beachten. Wenn es dem Wohl des Kindes zugutekommt, dass sie Kindergarten oder Schule weiter besuchen und Kontakt zu ihren Freunden halten können, darf die Pflegefamilie nicht zu weit vom bisherigen Lebensmittelpunkt entfernt wohnen. „Manchmal ist es aus Kinderschutzgründen aber auch besser, sie aus ihrem sozialen Umfeld rauszuholen“, erläutert Epperlein. Dann ist wiederum eine größere Distanz zum bisherigen Wohnort hilfreich.

Zweitägiges Seminar im September bietet weitere Informationen

Zweimal im Jahr bietet das Jugendamt Seminare für etwa zehn Familien an. „Wir sind offen für alle Interessierten“, sagt Epperlein, denn für die Vermittlung sei eine große Bandbreite an Familien sehr hilfreich. Dabei spielt es auch keine Rolle, ob die Bewerber alleinerziehend sind, eine gleichgeschlechtliche Beziehung führen oder dem klassischen Familienbild entsprechen.

Wichtig ist es, dass die Entscheidung wohlüberlegt ist. Dabei soll der Informationsabend am Donnerstag helfen. Vertieft werden die Informationen dann im nächsten Seminar am 22. und 23. September im Gemeindezentrum St. Martin. Dann stehen auch zwei erfahrene Pflegefamilien Rede und Antwort. „Man sollte sich auch mit seinem Umfeld besprechen, denn ein gutes Netzwerk ist wichtig, um für Entlastung sorgen zu können“, sagt Inge Engler, Mitarbeiterin des Pflegekinderdienstes.

Ein „Kind auf Zeit“

Den Familien muss auch klar sein, dass sie ein „Kind auf Zeit“ zu sich nehmen. „Nur ganz selten mündet eine Vollzeitpflege in eine Adoption“, sagt Engler. Es kann also sein, dass sich die Situation in der Herkunftsfamilie wieder stabilisiert und es dann nach sorgfältiger Prüfung zu einer Rückführung kommt. „Je jünger das Kind, umso schwerer ist es für die Pflegefamilie“, weiß Epperlein. Die Auseinandersetzung mit der Herkunftsfamilie gehört für die Pflegefamilie ohnehin zu den Herausforderungen. „Es ist wichtig, dass die Herkunftsfamilie weiter eine Rolle spielt“, erläutert Epperlein. Dafür müsse die Pflegefamilie offen sein.

Eine große Rolle bei der Vermittlung eines Pflegekinds spielt, dass es ins Gefüge der Pflegefamilie passt. So sollte das Pflegekind möglichst das jüngste Mitglied in der Pflegefamilie sein und auf keinen Fall das älteste. „Das würde die Familienhierarchie stören, da das bisher älteste Kind sich entthront fühlen würde“, sagt Epperlein.

Problematisch kann es auch werden, wenn bereits ein gleichaltriges Kind in der Familie ist. „Die Kinder haben ähnliche Bedürfnisse, das rüttelt dann viel durcheinander.“ Auch Pflegefamilien haben mitunter genaue Vorstellungen, welche Eigenschaften ihr Pflegekind haben sollte. Klar ist aber: „Wir suchen nicht ein Pflegekind für eine Pflegefamilie, sondern umgekehrt“, stellt Epperlein fest.

Drei unterschiedliche Pflegeformen

Dabei können sich Familien für drei verschiedene Betreuungsformen bewerben. Neben der klassischen Vollzeitpflege wäre da die Bereitschaftspflege. Hier nehmen Familien ein Kind in Notfällen in Obhut. Das ist oft eine große Herausforderung, bei der ein pädagogischer Hintergrund sehr hilfreich sein kann, sagt Epperlein und erläutert: „Die Kinder kommen oft aus schwierigen Verhältnissen und bei akuten Notfällen ist meist keine intensive Vorbereitung möglich, da wir die Kinder nicht so gut kennen.“ Eine weitere Möglichkeit ist die Entlastungspflege, bei der Pflegefamilien Kinder für einen kurzen Zeitraum in ihre Obhut nehmen.

Bevor eine Familie als Pflegefamilie registriert wird, überprüfen die Mitarbeiter des Jugendamts sie auf Herz und Nieren. Das reicht vom erweiterten polizeilichen Führungszeugnis über Einkommensnachweise bis zur Wohnsituation. „Zwei Personen des Jugendamts führen Gespräche mit allen Familienmitgliedern und machen einen Hausbesuch, bevor dann im Team über die Aufnahme der Familie entschieden wird“, erläutert Inge Engler.

Wichtig ist auch, dass die Aufgabe als Pflegefamilie nicht als Zusatzverdienst betrachtet werden sollte. „Es ist ein Ehrenamt, für das man eine Aufwandsentschädigung erhält, die die Unkosten decken soll“, sagt Engler und betont: „Das Entscheidende ist, dass man die Breitschaft und Motivation hat, dem Kind einen Platz im Herzen und in der Familie zu geben.“

Annäherungsprozess kann Monate dauern

Doch zunächst müssen sich die neuen Pflegefamilien auf eine lange Wartezeit einrichten. Erst wenn das Jugendamt überzeugt ist, die richtige Kombination aus Pflegekind und Pflegefamilie gefunden zu haben, spricht es die Familie an. Die erhält dann Informationen über die Lebensgeschichte des Kindes.

Es folgen Gespräche mit den Herkunftseltern und mit dem Kind. Der Vermittlungsprozess ist abgeschlossen, wenn sich alle Beteiligten, ab einem bestimmten Alter vor allem das Pflegekind, sicher sind, dass die Verbindung Aussicht auf Erfolg hat. Der Annäherungsprozess kann gerade bei älteren Kindern einige Monate in Anspruch nehmen.

