So ein Ministerpräsident kommt ja nicht alle Tage auf offiziellen Besuch im Städtle vorbei, da will man natürlich im Idealfall besonders gut in Erinnerung bleiben. So dachten es sich wohl auch die Verantwortlichen der Biberacher Stadtverwaltung, als klar war, dass Winfried Kretschmann und seine Gattin Gerlinde am Sonntag zu den Landesfesttagen kommen.

„Und zwar nicht nur zum Umzug, sondern den ganzen Tag — von dr Kirch’ bis zum Kaffee sozusagen“, meinte OB Norbert Zeidler bei der Begrüßung der Ehrengäste im Spitalhof.

Wir hätten gerne, dass er bei Ihnen im Garten steht. Aber nicht im hintersten Eck, sondern im Vorgarten. Norbert Zeidler

Um dort gleich etwas Eindruck zu schinden, gab es ein Geschenk. „Aber nicht für Sie, Herr Kretschmann. Sie bekommen doch eh so viele Geschenke. Wir haben deshalb ein Geschenk für Ihre Frau“, meinte Zeidler und überreichte Gerlinde Kretschmann einen der Holzbiber, die Biberacher Schul– und Kindergartenkinder aus Anlass der Heimattage gestaltet haben. Diese sind seit Monaten an vielen Stellen im Stadtbild und in den Teilorten zu finden.

„Nicht im hintersten Eck“

Einen Wunsch zum Aufstellort des Bibers gab der OB der Gattin des Ministerpräsidenten gleich noch mit auf den Weg. „Wir hätten gerne, dass er bei Ihnen im Garten steht. Aber nicht im hintersten Eck, sondern im Vorgarten.“

Auch auf der Ehrentribüne beim Umzug war der OB bemüht, die Wünsche der Ehrengäste zu erfüllen. So habe Gerlinde Kretschmann der Biberacher Delegation bei den Heimattagen in Offenburg 2022 begeistert anvertraut, dass es schon Landesfestumzüge gegeben habe, bei denen auf der Ehrentribüne ein Viertele gereicht worden sei.

Tee trinke ich nur, um meine Stimme vor der Rede zu schmieren, nicht. Winfried Kretschmann

„Ihr Wunsch ist uns Befehl, daran soll es heute nicht mangeln“, sagte Zeidler bei seiner Rede vor dem Umzug. „Der Weißwein ist kalt, wenn ich hier fertig bin, schenke ich uns gerne einen guten Schluck ein.“ So tat er es dann auch.

Eintrag ins Goldene Buch

Bemerkenswert übrigens der Getränkewunsch des Ministerpräsidenten: Er hatte zum Umzug einen Kräutertee bestellt. „So unterschiedlich können die Bedürfnisse in einer Ehe sein“, meinte Zeidler schmunzelnd.

Kretschmann wiederum rückte das Bild nach dem Umzug wieder zurecht. „Tee trinke ich nur, um meine Stimme vor der Rede zu schmieren, nicht, weil ich ihn mag. Der einzige Tee, den ich mag, ist der Hopfentee“, sagte Kretschmann unter dem Applaus des Publikums.

Ministerpräsident Winfried Kretschmann trug sich ins Goldene Buch der Stadt Biberach ein. (Foto: Gerd Mägerle )

Bereits zuvor hatte er sich ins Goldene Buch der Stadt eingetragen: „klein.stark.weltoffen. Mit diesem Motto für die diesjährigen Heimattage zeigt Biberach selbstbewusst, wie man Heimat zeitgemäß lebt“, schrieb der Ministerpräsident unter anderem.