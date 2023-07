Ein Helm der Beavers bei „Biberach in 52 Objekten“

Bei der Ausstellung „Biberach in 52 Objekten“, im Rahmen der Heimattage, wird das ganze Jahr über wöchentlich ein neues Objekt im Eingangsfoyer des Biberacher Rathauses ausgestellt, das eine Verbindung zu Biberach hat. Damit können nicht nur die Biberacher, sondern auch Gäste, die Stadt noch besser kennenlernen. Vom 24. bis 30. Juli ist ein Helm der Biberach Beavers zu sehen.

In den USA ist American Football schon lange Volkssport. Anfang der 1990er brachten einige Jugendliche nach einem Auslandsaufenthalt die Begeisterung dafür mit nach Biberach. 1991 wurde die Gruppe mit der Aufnahme in die Turngemeinde Biberach zu einem richtigen Sportverein, und bereits im Jahr darauf stiegen die Senior Footballer in ihre erste Liga ein. Hier arbeiteten sie sich stetig nach oben: nach dem ersten Meistertitel in der Bezirksliga 2012 folgte 2013 direkt die Landesligameisterschaft. Nach weiteren vier Jahren in der Oberliga errungen sie schließlich auch dort den Meistertitel und stiegen 2018 in die Regionalliga Südwest auf, wo sie wieder direkt Meister wurden.

Zu jedem vorbildlichen Footballteam gehört nach amerikanischem Vorbild auch eine Cheerleader Gruppe, die das Team anfeuert und die Zuschauer mit Akrobatik unterhält. In Biberach begleiten die Beaverettes seit 2012 die Spiele mit bis zu 1500 Zuschauern im Stadion. Und auch für Nachwuchs ist gesorgt: seit 2019 unterstützen die Beaverellas und die Peewees die Seniorcheerleader.

Alle bisher vorgestellten Objekte der Ausstellung „Biberach in 52 Objekten“ finden sich unter www.heimattage-biberach.de/biberach-in-52-objekten/