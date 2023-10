304 Nachwuchspolizistinnen und -polizisten haben am Mittwochmorgen im Biberacher Stadion ihren Diensteid abgelegt. Sie alle absolvieren derzeit ihren Ausbildungsgrundkurs an der hiesigen Polizeihochschule.

Innenminister Thomas Strobl war ‐ wie rund 700 weitere Gäste ‐ zu diesem feierlichen Anlass gekommen und dankte den angehenden Polizeibeamten für ihre Bereitschaft, sich für Staat und Gesellschaft einzusetzen.

Robin Rist (20) aus Ehingen und Luca Schwärzel (23) aus Bad Wurzach waren zwei der jungen Leute, die am Mittwoch ihren Eid auf Grundgesetz und Landesverfassung ablegten. Während Rist die Ausbildung zum mittleren Dienst absolviert, hat sich Schwärzel für die Laufbahn im gehobenen Dienst entschieden.

304 junge Polizisten legten im Biberacher Stadion ihren Diensteid ab. (Foto: Gerd Mägerle )

Für beide junge Männer erfüllt sich mit der Berufswahl ein Kindheitstraum, wie sie im Gespräch erzählen. „Alles Polizist ist man immer da, wenn’s brenzlig wird“, sagt Rist. „Mich motiviert mein Sinn für Gerechtigkeit“, meint Schwärzel.

Familien stehen hinter der Berufswahl

Ihre Familien und Freunde stünden hinter ihrer Berufswahl, sagen beide. „Meine Familie war zunächst allerdings etwas verwundert als sie merkten: Der zieht das ja wirklich durch“, sagt Robin Rist. Seine Mutter habe sich gefreut, dass sich sein Berufswunsch nun erfülle, meint Luca Schwärzel. „Nur meine Freundin hat etwas Sorge, dass ich nicht heimatnah eingesetzt werden könnte.“

Bitte akzeptieren Sie die Marketing-Cookies um diesen Inhalt darzustellen. 304 Polizeischüler haben in Biberach ihren Diensteid abgelegt. Das war vor Ort los. 304 Polizeischüler haben in Biberach ihren Diensteid abgelegt. Das war vor Ort los.

Wie ihre Zukunft bei der Polizei einmal aussehen wird, das wollen die beiden jungen Männer auf sich zukommen lassen. „Es gibt so viele Möglichkeiten bei der Polizei“, meint Rist. Und sein Kollege will sich zunächst einmal verschiedene Dinge anschauen.

„Eigentlich war mein Traum bislang immer die Kriminalpolizei, aber ich will mich nicht festlegen. Ich wäre gerne in einer Tätigkeit mit Praxisbezug und nicht hinterm Schreibtisch.“

„Auf der guten Seite des Streifenwagens“

Beide durften am Mittwochmorgen auch vor den rund 1000 Menschen im Stadion am Rednerpult über ihre ersten Erfahrungen in der Polizeiausbildung berichten.

Ich wünsche Ihnen, dass die heutige Vereidigung der Grundstein für eine lange und erfolgreiche Polizeilaufbahn ist. Christoph Moosmann

Beeindruckend sei die Einkleidung in die Dienstuniform und der erste Umgang mit der Schusswaffe gewesen, meinte Schwärzel. „Wir sind junge Menschen, die fortan auf der guten Seite des Streifenwagens sitzen“, sagte Rist.

Robin Rist (l.) und Luca Schwärzel sind zwei der 304 jungen Menschen, die aktuell in Biberach ihre Grundausbildung für den Polizeidienst absolvieren. (Foto: Gerd Mägerle )

Dass die Vereidigung nicht wie sonst auf dem Gelände der Polizeihochschule auf dem Lindele stattfand, lag daran, dass diesmal alle angehenden Polizisten, die zwischen Frühjahr und Herbst ihre Ausbildung begonnen hatten, gemeinsam zur Vereidigung schritten.

Dafür habe es mehr Platz gebraucht, und die überdachte Tribüne des Stadions sei ideal für die ganzen Besucher, hieß es seitens der Polizeihochschule.

Sich für andere einzusetzen, ist eine große Herausforderung, aber auch eine sinnstiftende Tätigkeit. Thomas Strobl

137 angehende Polizistinnen

Das Dach wurde an diesem schönen Herbstmorgen aber bestenfalls als Sonnenschutz gebraucht. Das Blechbläserensemble des Landespolizeiorchesters sorgte mit seinen Klängen für den würdigen Rahmen.

„Ich wünsche Ihnen, dass die heutige Vereidigung der Grundstein für eine lange und erfolgreiche Polizeilaufbahn ist“, sagte der Leiter des Institutsbereichs Ausbildung in Biberach, Kriminaldirektor Christoph Moosmann, zu den angehenden Polizisten, die in ihren neuen blauen Uniformen vor ihm saßen.

Innenminister Thomas Strobl gratulierte den jungen Polizisten zu ihrer Berufswahl. (Foto: Gerd Mägerle )

141 von ihnen haben sich für die Laufbahn im gehobenen Dienst entschieden und sind seit Juli in Biberach in der Ausbildung. Die anderen, die im März und September ihre Ausbildung gestartet haben, streben den mittleren Polizeidienst an. Von den 304 angehenden Polizeibeamten sind 137 weiblich.

11.000 neue Polizisten seit Amtsantritt

Innenminister Thomas Strobl (CDU) lobte die jungen Menschen für ihre Berufswahl. „Sich für andere einzusetzen, ist eine große Herausforderung, aber auch eine sinnstiftende Tätigkeit.“ In Zeiten des Fachkräftemangels habe auch die Polizei ihre Nachwuchsgewinnung intensiviert. Allein seit seinem Amtsantritt seien mehr als 11.000 junge Menschen zur Polizei gekommen, sagte Strobl.

Es sind nur wenige Worte, aber diese Worte haben viel Gewicht. Thomas Strobl

Um ihren Dienst gut versehen zu können, würden die Beamten mit neuer digitaler Technik ausgestattet, hätten die Möglichkeit zu Teilzeit und erhielten inzwischen auch eine bessere Besoldung, zählte der Minister auf. „Baden-Württemberg ist eines der sichersten Länder, was auch ein Zeichen dafür ist, dass die Ausbildung und Ausstattung der Polizei Wirkung zeigen“, so Strobl.

Auf der Stadiontribüne verfolgten Ehrengäste und Familienangehörige der Polizisten die Vereidigung. (Foto: Gerd Mägerle )

„Es sind nur wenige Worte, aber diese Worte haben viel Gewicht“, erinnerte der Minister die angehenden Polizisten an den Inhalt ihres Diensteids. Dieser sei ein Bekenntnis zu unserem Staat und dessen freiheitlich-demokratischer Grundordnung.

„Das bedeutet auch, dass in der baden-württembergischen Landespolizei kein Platz ist für Extremismus. Diskriminierung oder Antisemitismus. Da gibt es kein Vertun.“ Für ihre Bereitschaft sich für Sicherheit, Recht und Ordnung einzusetzen, danke er ihnen von ganzem Herzen, sagte Strobl zu den jungen Polizisten.

Mützen fliegen in die Luft

Schließlich war der große Moment gekommen. Landespolizeipräsidentin Stefanie Hinz nahm den angehenden Polizistinnen und Polizisten den Diensteid ab. Diese waren dazu aufgestanden und hoben während des Eids ihre rechte Hand.

Zum Diensteid hoben die jungen Polizistinnen und Polizisten die rechte Hand. (Foto: Gerd Mägerle )

Nach dem Singen der Nationalhymne warfen die jungen Polizisten ihre weißen Schirmmützen in die Luft ‐ als Zeichen der Freude über diesen besonderen Tag.