Ein Glas erinnert an Biberach als bedeutende Stadt des Bierbrauens

In der Reihe „Biberach in 52 Objekten“ anlässlich der Heimattage Baden–Württemberg 2023 ist in der Kalenderwoche 35 ab Montag, 28. August, im Foyer des Rathauses ein Bierglas zu sehen. Es steht für die Brauereien in der Stadt. Die Geschichte des Biers lässt sich bis zu 10.000 Jahre zurückverfolgen. Ganz so lange geht das für Biberach zwar nicht, aber die Stadt galt im 18. und 19. Jahrhundert trotzdem als eine der ältesten und bedeutendsten Brauerstädte. Dies teilt die Stadtverwaltung mit.

Ein besonderes Merkmal waren die Eiskeller, die unter anderem am Gigelberg in den Fels gegraben wurden. Das Nagelfluh, ein Kiesgestein, wurde während der Eiszeiten durch die Gletscher hierher geschoben und eignete sich hervorragend, um Höhlen hineinzuschlagen. Hier wurde der frisch gebraute Biersud gelagert und durfte bei acht bis zehn Grad mehrere Wochen gären. Die Keller wurden mit Eis gekühlt, das im Winter unter anderem in speziellen Eisweihern gesammelt wurde. Wirtschaften wurden oft direkt am Eingang gebaut, um das Bier nicht weit transportieren zu müssen, wie zum Beispiel der Biber–, Pflug–, oder Schützenkeller.

Von den mehreren Dutzend Brauereien in Biberach verblieben nach dem Zweiten Weltkrieg nur sieben Stück, die über die kommenden Jahrzehnte ebenfalls ihre Tore schlossen — als letzte 2005 der Grüne Baum. Seit 2012 gibt es wieder eine Brauerei in Biberach: Das Cafe Weichhardt produziert sein eigenes Kellerbier.

Alle bisher vorgestellten Objekte der Ausstellung „Biberach in 52 Objekten“ finden sich unter www.heimattage-biberach.de/biberach-in-52-objekten/