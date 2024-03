Ein enttäuschter Biberacher Trainer an der Linie

Erneut hat es für den FV Biberach nicht zu einem Sieg in der Fußball-Verbandsliga gereicht. Beim Tabellennachbarn FV Rot-Weiß Weiler musste sich das Schlusslicht wie schon gegen Calcio Leinfelden-Echterdingen in der Vorwoche mit einem torlosen Unentschieden begnügen.

Ein Hauch von Resignation

„Es war noch sie so leicht, ein Verbandsligaspiel zu gewinnen, doch wir haben es leider wieder nicht geschafft“, analysierte ein frustrierter und angefressener Biberacher Trainer Bernd Maier das Spiel bei den Allgäuer. „Ich bin wirklich sehr unzufrieden mit der Leistung der Mannschaft. Sie hat die Vorgaben heute einfach nicht auf den Platz gebracht“, haderte Maier weiter.

Lediglich in den ersten zehn Minuten beider Halbzeiten habe sein Team mit Kombinationsfußball agiert und danach sich wieder auf die langen Bälle des Gegner eingelassen und versucht dies zu kopieren. Auch ein Hauch von Resignation schlich sich in die Worte des Coachs: „Die Lage wird jetzt immer ernster mit einem enormen Rückstand auf den Nichtabstiegsplatz und wenn wir solche Spiele nicht gewinnen, dann haben wir es fast auch nicht verdient.“

Kaum Spielfluss nach vorn

Maier wollte auch nicht als Entschuldigung gelten lassen, dass seine beide Routiniers, Kapitän Jonathan Hummler aus beruflichen Gründen und Kai Luibrand noch kurzfristig wegen Krankheit, nicht spielen konnten. „Unser Kader gibt genügend Alternativen her, aber wir nutzen sie zu wenig.“ Simon Schwarz und Raphael Geiger sollten mit ihrem schnellen Spiel in Szene gesetzt werden, was aber zu selten funktionierte. Zu oft verwickelte sich die Mannschaft in Zweikämpfe und Foulspiele. Ein echter Spielfluss nach vorn klappte kaum.

Dennoch kam der FV Biberach zu Chancen. Die beste davon vergab der aufgerückte Patrick Wilpert fünf Minuten vor Schluss, als er sich allein auf Weilers Keeper Lasse Fink zulaufend, noch von einem Abwehrspieler abdrängen ließ. In Durchgang eins kurz vor dem Pausenpfiff hatte Kevin Wistuba Pech mit einem Distanzschuss, der an der Latte landete.

Erneut ein Auswärtsspiel

Zum Unvermögen kam dann noch Pech dazu. Aber auch das Glück und Geschick mussten die Oberschwaben strapazieren, als Torwart Julian Gebhart zwei Kopfbälle über die Latte abwehren konnte und so einen Rückstand verhinderte.

Nächsten Samstag muss die Mannschaft erneut reisen. Am Ostersamstag (15 Uhr) gastiert der FV Biberach bei der Neckarsulmer Sportunion, gegen die man das Hinrundenspiel auf eigenem Platz mit 0:5 verloren hatte.

Die Statistik zum Spiel:

FV Rot-Weiß Weiler - FV Biberach 0:0. FVB: Gebhart - Wilpert, Nikolic, Grimm, Schneider, Biesinger - Baur (78. Martin), Wistuba, Baier (66. Keller) - Geiger, Schwarz. SR: Valentin Roeck (Öhningen). Z.: 300.