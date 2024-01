Ein ehrgeiziger Neuer beim FV Biberach

Fußball-Verbandsligist FV Biberach hat bei den 35. Hallenkreismeisterschaften den Titel nicht verteidigen können. Die Mannschaft scheiterte im Finale mit 0:1 am SV Mietingen. Dennoch war man trotz der Enttäuschung im FVB-Lager unter dem Strich zufrieden mit dem zweiten Platz.

Gebhart will Dreikampf annehmen

Maßgeblichen Anteil am Auftritt des FV Biberach hatte der neue Keeper Julian Gebhart, der in der Winterpause vom Landesligisten SV Ochsenhausen nach Biberach gewechselt ist. Und beinahe hätte der Neue seinem neuen Verein im Endspiel gegen Mietingen zumindest noch die Verlägerung gerettet. Doch er konnte den Ball wenige Sekunden vor Schluss nicht im Mietinger Tor zum Ausgleich unterbringen.

So musste der FV Biberach, der das Turnier bereits 15 Mal gewinnen konnte, in diesem Jahr mit Platz zwei Vorlieb nehmen. Die gesamte Konzentration des Vererins inklusive seinem neunen Torhütger gilt aber der Verbandsliga. Gebhart will in der Rückrunde den Dreikampf mit dem bisherigen Stammtorhüter Alexander Beck und dessen Stellvertreter Anton Köhler aufnehmen.

Hallenfußball nicht seine erste Liebe

Hallenfußball sei zwar nicht seine erste Liebe, da aber die beiden anderen Torhüter nicht spielen konnten oder wollten, habe er sich natürlich zur Verfügung gestellt. Grundsätzlich sei er aber lieber draußen auf dem Platz zu Hause, auch weil die Verletzungsgefahr deutlich geringer sei.

„Ich bin nach Biberach gekommen, weil ich eine neue Herausforderung und eine neue sportliche Perspektive wollte“, sagt der 23-Jährige, der zwei Jahre für Ochsenhausen spielte und davor das Tor bei der SGM Muttensweiler/Hochdorf hütete.

Der Neue tritt selbstbewusst auf

Der Weg des talentierten Torwarts soll also weiter nach oben führen. „Da wir jetzt einen neuen Trainer und möglicherweise auch noch den einen oder anderen Spieler dazu bekommen, wird sich sowieso nochmals was ändern“, betont Gebhart, der sehr selbstbewusst auftritt und sich weiter verbessern will.

In Ochsenhausen sei das zum Schluss nicht mehr so möglich gewesen, wie er es für nötig befand. In Laupheim im Herbst bei der 0:2-Niederlage habe er sein letztes Spiel für den SVO gemacht. Inzwischen sei aber alles ausgeräumt und mit dem Verein geklärt. „Wir haben über alle Themen gesprochen, es gibt keine Ungereimtheiten mehr“, betont Gebhart, der in Ulm studiert.

Torwarttrainer spielt große Rolle für Wechsel

Der Aufwand mit drei Trainingseinheiten in der Verbandsliga werde zwar höher, dafür würden aber die Fahrzeiten kürzer werden. Zudem habe der gute Ruf von Torwarttrainer Thomas Deutsch beim FV Biberach eine große Rolle bei diesem Wechsel gespielt.

„Ich glaube schon, dass er mich weiterbringen kann, weil Thomas selbst ein guter Torhüter war und schon eine große Erfahrung vorweisen kann.“ Zumal er nach seinem Abgang vor zwei Monaten in Ochsenhausen doch einiges nachzuholen habe an intensivem Training, wie Julian Gebhart einräumt.

Konzentration auf das Wesentliche nötig

Der Torhüter freut sich offensichtlich auf die Aufgabe beim aktuellen Verbandsliga-Letzten und sieht auch durchaus realistische Chancen auf den Klassenerhalt. „Das Team hat auch in der Vorrunde nicht so schlecht gespielt und ist hochmotiviert. Dazu kommt jetzt noch ein neuer Trainer. Wir sind auf jeden Fall optimistisch.“

Konzentration auf das Wesentliche sei aber zwingend nötig. Das gelte für die gesamte Mannschaft, aber auch für ihn persönlich. Mittelfristig wolle er schon die Nummer eins werden. Das ist das klare Ziel, das sich Julian Gebhart beim FV Biberach gesteckt hat.