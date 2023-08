Ein Dinnerevent mit Spitzengastronomen

Vier Kochteams aus einigen der besten Restaurants Baden–Württembergs laden im Rahmen der Heimattage am Samstag, 16. September, auf eine kulinarische Reise durchs Ländle ein. In vier Gängen haben die Kochprofis ein erstklassiges heimatinspiriertes Menü komponiert, welches sie bei dem Dinnerevent „Heimat schmecken“ im Restaurant Ropach in Biberach präsentieren.

Der Abend beginnt um 17 Uhr mit einem für die Heimatregion der Restaurants typischen Gruß aus der Küche, bevor das „Bischoffs“ aus Bad Urach das Menü mit zweierlei heimischem Saibling auf Brombeere, Beete und Wildkräutern eröffnet. Darauf folgt eine Hokkaido–Kürbiscremesuppe mit Ingwer und Steirischem Kürbiskernöl des Biberacher Restaurants „Ropach“. Das „Esszimmer“ aus Mittelbiberach übernimmt mit Zweierlei vom Biolandrind an Aprikose, roten Zwiebeln und Kichererbsen das Hauptgericht. Zum Abschluss serviert der „Hirschbachkeller“ aus Herbrechtingen eine Hommage an die Streuobstwiese mit Apfel, Wacholder und Waldheidelbeeren als Dessert. Für den zum Menü passenden Wein sorgt die Weinhandlung „Weinhalt“ aus Biberach. Eine vegetarische Alternative zu den Gerichten ist selbstverständlich verfügbar.

Tickets kosten pro Person 125 Euro und sind über den Kartenservice im Biberacher Rathaus, Marktplatz 7/1, oder online bei Reservix erhältlich. Weitere Informationen zu den Heimattagen Baden–Württemberg sind unter www.heimattage–biberach.de erhältlich.