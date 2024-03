Ministerpräsident Kretschmann ist am Freitagabend nach Biberach gekommen, um mit weiteren Gästen und den Besuchern in der Gigelberghalle über politische Streitkultur zu diskutieren. Im Saal war auch der Biberacher Alt-OB Claus-Wilhelm Hoffmann mit einem besonderen kleinen Präsent für den Landesvater.

Anlass für den politischen Abend waren, wie bereits mehrfach berichtet, die Ereignisse am Aschermittwoch an der Biberacher Stadthalle. Kretschmann hatte in seiner Rede betont, dass er die Ereignisse als „Ausreißer“ bewerte, der nicht für den Geist, die Werte und die Geschichte von Stadt und Region stehe. „Sowas zerstört am Ende den Kern liberaler Demokratie, was sie ausmacht - nämlich argumentieren“, sagte Kretschmann.

Reden aus der OB-Zeit

Einer, der das offensichtlich auch so sah, war der Biberacher Alt-Oberbürgermeister Claus-Wilhelm Hoffmann. Der 91-Jährige saß im Publikum und hatte für Kretschmann ein besonderes Präsent dabei, das er dem Ministerpräsidenten nach der Veranstaltung überreichte. Es handelte sich dabei um das Buch „Dreh doch den Wind um“. Das 1989 erschienene, 300-seitige Werk enthält Reden und Ansprachen Hoffmanns aus seiner rund 30-jährigen OB-Zeit in Biberach.

Auf ein Redezitat auf dem Buchrücken machte Hoffmann den Ministerpräsidenten aufmerksam, weil es als Botschaft so gut auf die heutige Situation passe: „Für die heute lebende Generation ist die Friedensfähigkeit, die Fähigkeit zu gewaltloser Konfliktlösung, Ziel höchster erreichbarer Kulturstufe.“