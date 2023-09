Baumdebatten haben in der Stadt offenbar gerade Hochkonjunktur: Die ein- und wieder ausgepflanzte Linde vor dem „Goldenen Rebstock“ hat es in Biberach ja inzwischen zu zweifelhaftem Ruhm und sogar einem eigenen Theaterstück gebracht. Dass die Stadtverwaltung aber auch ganz anders kann, zeigt sie aktuell in der Georg-Schinbain-Straße. Im Gegensatz zur „Rebstock“-Linde, die dem Anlieferverkehr im Weg stand, tut man dort alles, um einem Bäumchen seinen Lebensraum freizublocken.

Worum geht’s? Gegenüber dem Haus von Marion Henkel und ihrer Familie in der Georg-Schinbain-Straße 188 stand seit Jahren ein Baum im Straßenraum. Eingefasst war er mit Rasengittersteinen, die von Autos befahren werden konnten. Weil der Baum im Lauf der Jahre aber schief gewachsen war und in die Straße hineinragte, so dass Müllwagen und Schneepflug ausweichen mussten und das Wurzelwerk außerdem den Asphalt angehoben hatte, habe sie bei der Stadt angeregt, den alten Baums zu entfernen und einen neuen zu pflanzen.

Massive Holzkonstruktion

So geschah es dann auch, allerdings mit einem kleinen Unterschied. „Ich bin davon ausgegangen, dass auch die Rasengittersteine wieder verlegt werden und Fahrzeuge wie bisher darüber fahren können“, sagt Marion Henkel. Aber weit gefehlt. Die Stadt montierte diesmal eine massive Holzkonstruktion, um das Bäumchen zu schützen. „Selbst die Arbeiter, die das Ganze aufbauten, haben den Kopf darüber geschüttelt. Der Baum ist jetzt so gut geschützt, man könnte meinen, er trage goldene Früchte“, wundert sich Marion Henkel.

Der Baum ist durch eine massive Konstruktion gesichert. (Foto: Gerd Mägerle )

Die Folge: „Wenn unsere Tochter ihr Auto bei uns im Hof abstellt und ich auch in den Hof einfahren will, um in die Garage zu kommen, dann schaffe ich das kaum mehr“, sagt die Anwohnerin. Jedes Mal müsse sie rangieren und dazu die etwas erhöhte Randeinfassung ihres Hofs überfahren. „Das macht übrigens nun auch der Müllwagen, weswegen unsere Hofeinfassung an dieser Stelle nun locker und bereits beschädigt ist.“ Wenn sie rückwärts aus ihrem Hof herausfahre, müsse sie aufpassen, um nicht gegen das Holzgestell zu stoßen, das den Baum schützt.

Der Baum soll ja nicht weg

Es folgte deshalb ein weiteres Schreiben an die Stadtverwaltung mit der Bitte, den vorherigen Zustand mit den Rasengitterplatten wieder herzustellen. „Ich dachte mir, wenn so etwas vor dem ,Rebstock’ kein Problem war, sollte es hier auch keines sein“, sagt Marion Henkel. „Und mir ging es ja gar nicht darum, dass der Baum weg muss, im Gegenteil.“

Die Antwort der Stadt war allerdings eindeutig: „Bei der Nachpflanzung hatten wir zwei Varianten diskutiert. 1) Betonbaumscheibe mit Anfahrschutz, 2) offene Baumscheibe mit Holzzaun. Bei beiden Varianten wäre das Befahren der Baumscheibe nicht möglich gewesen. Da im gesamten Gebiet die Betonbaumscheiben durch die Wurzeln angehoben werden und schon teilweise entfernt werden mussten, haben wir uns für Variante 2 entscheiden. Der Zaun ist notwendig, um den Baum selbst und vor allem den Wurzelbereich zu schützen.“ So weit, so nachvollziehbar.

Wir wollten doch nicht den Baum weg haben, sondern nur die große, massive Holzumzäunung. Marion Henkel

Nur noch für Kopfschütteln sorgte bei Marion Henkel und ihre Familie aber der weitere Ratschlag der Verwaltung: Sie könne ja künftig auf der Straße bis zur Wendeplatte weiterfahren, dort umdrehen und aus südlicher Richtung in ihr Grundstück einbiegen oder gut auch rückwärts einfahren. „Würde man das einem Entscheidungsträger der Stadt in einem solchen Fall auch so vorschlagen?“, fragt sie sich. „Niemand parkt doch rückwärts in die Garage ein, schon allein aus Sicherheitsgründen und wegen des Abgasausstoß.“ Auch ein Fahren bis zur Wendeplatte, um dann umzudrehen, sei doch unökologisch.

Stadt schickt Plan

Zu Ende war die Geschichte damit aber immer noch nicht: Mit Schreiben vom 1. September erläuterte der Baubürgermeister, dass man sich nochmals mit dem Thema befasst habe. Der Stadt sei bewusst, dass die Situation im Einfahrtsbereich ihres Grundstücks eng sei und durch den Baum Einschränkungen entstünden, teilte er Marion Henkel mit, und weiter: „Fahrgeometrisch, das weisen entsprechende Schleppkurven nach, ist die Zufahrt zu Ihrer Garage ohne ein Überfahren der Baumscheibe möglich.“ Beiliegend fand Marion Henkel einen Plan, auf dem eingezeichnet ist, wie sie anscheinend problemlos auf ihr Grundstück fahren kann.

Die Stadtverwaltung schickte der Anwohnerin diesen Plan, auf dem eingezeichnet ist, wie sie problemlos in ihren Hof einfahren kann. (Foto: Gerd Mägerle )

Die Zeichnung sei nicht maßstabsgerecht erstellt „und die Schleppkurven setzen voraus, dass wir jedes Mal haarscharf an der Fahrbahnkante fahren müssen“, sagt Marion Henkel. Sie hat inzwischen resigniert. „Wir wollten doch nicht den Baum weg haben, sondern nur die große, massive Holzumzäunung.“

Sie sei jetzt gespannt, was passiere, wenn künftig Müllwagen, Schneepflug, Rettungsdienst oder Feuerwehr mit großen Fahrzeugen diese Stelle passieren müssten. „Wahrscheinlich wird die Umzäunung dann einfach zur Seite gedrückt oder herausgerissen.“