„Die Welt ist noch nicht ganz fertig“ lautet der Titel einer Sonderausstellung im Museum Biberach, die dem hier geborenen Architekten Hugo Häring (1882-1958) gewidmet ist. Zu sehen ist sie noch bis zum 14. April und lohnt sich für alle, die nach Weihnachtsbraten und Gebäck ein bisschen Appetit auf Baukultur und Architekturgeschichte haben. Die stellvertretende Museumsleiterin Judith Bihr erläutert das Konzept der Ausstellung über einen, der die traditionelle Architektur mit seinen avantgardistischen Positionen zu einem „neuen“ Bauen revolutionieren wollte.

Geschwungene Wände aus dunklen Brettern teilen den Sonderausstellungsraum im zweiten Obergeschoss des Museums. An ihnen hängen Zeichnungen und Pläne, dazwischen stehen jede Menge Holzmodelle von Gebäuden. Das Schaffen von Hugo Häring wird erstmals nach rund 20 Jahren wieder mit einer großen Ausstellung in der Heimatstadt des Architekten gewürdigt. Häring, der zu den großen Funktionalisten des 20. Jahrhunderts zählt, ist vor allem durch sein Konzept des „organhaften Bauens“ bekannt geworden, das er in den 1920er-Jahren von Berlin aus in die Architekturdiskussion einbrachte.

Im Mittelpunkt steht die Funktion

Judith Bihr, die das kuratorische Gesamtkonzept der Ausstellung entwickelt hat, erläutert, was Häring damit meinte: „Organhaft bedeutet, dass sich ein Gebäude von innen nach außen entwickeln muss. Im Vordergrund stehen dabei die Menschen, die es nutzen und deren Nutzungszwecke.“ Ein Beispiel dafür ist Gut Garkau am Plönitzer See, das als Härings Hauptwerk gilt und im Sinne des organhaften Bauens vollständig aus seiner Funktion heraus entwickelt wurde. Beeindruckend ist dabei der Kuhstall mit seinem birnenförmigen Grundriss, der verschiedenste Funktionen in sich vereinte. Ein Hingucker in der Ausstellung ist auch das Modells der Scheune von Gut Garkau mit ihrer beeindruckenden Dacharchitektur, die der Besucher mit einem Blick ins Modell auch von ihnen bestaunen kann.

Kuratorin Judith Bihr vor dem Modell von Gut Garkau in der Hugo-Häring-Ausstellung im Museum Biberach (Foto: Gerd Mägerle )

Ein Beispiel für organhaftes Bauen ist auch das Hugo-Häring-Haus in Biberach am Mettenberger Weg 17. Als ein nach Stockwerken aufgetrenntes, „fliegendes“ Modell ist es in der Ausstellung zu sehen. „Das Haus funktioniert wie eine Pflanze, die sich nach der Sonne ausrichtet“, sagt Judith Bihr. Die Nutzung der einzelnen Zimmer richtet sich an der Tageszeit und dem jeweiligen Sonnenstand aus. So kommt es bei Häring zu verschachtelten Grundrissen, die er selbst als „Kartoffelgrundrisse“ bezeichnet. Das Hugo-Häring-Haus in Biberach, das der Stadt gehört, lässt sich aber auch „live“ besichtigen. Die nächste kostenlose Führung steht am Sonntag, 14. Januar, um 15 Uhr an.

Großes Kooperationsprojekt

Die Ausstellung, die ein großes Kooperationsprojekt von Hugo-Häring-Gesellschaft, Museum Biberach, Hochschule Biberach, Akademie der Künste Berlin sowie weiterer Partner ist, bietet keine chronologische Werkschau Härings, sondern nähert sich dem Architekten und Architekturtheoretiker untergliedert nach verschiedenen Themenkreisen.

(Foto: Gerd Mägerle )

So zählen die zwischen 1928 und 1931 in neuartiger Stahlskelettbauweise errichteten.mehrstöckigen Wohngebäude im Berliner Wedding zu einer experimentellen Leichtbauweise. Auch an der Errichtung der Siemensstadt in Berlin-Charlottenburg war Häring als Teil einer Arbeitsgemeinschaft aus Architekten beteiligt. Seine Wohnblöcke zeichneten sich durch nierenförmige Balkone aus. „Diese Form ließ ausreichend Platz für Tische und Stühle und nahm den darunter Wohnenden weniger Licht weg“, erläutert Judith Bihr.

Auch im Städtebau formulierte Häring seine Prinzipien. Ablesbar an einer Wettbewerbs-Planskizze von 1930/31 für die Neugestaltung der damals zum Königreich Jugoslawien gehörenden Stadt Zagreb. Anstelle einer vorgesehenen Verkehrsachse setze er ein platzartiges Wasserbecken, umgeben von Oper, Konzerthalle, Theater und Museen. Statt eines vorgeschlagenen Flughafens setzt er dort die Universität mit Lehr- und Wohngebäuden. „Die Skizze entsprach Härings Idee eines geistgeführten Gemeinwesens“, so Bihr. Zur Umsetzung kam sie jedoch nicht.

Repressionen in der NS-Zeit

Während der NS-Zeit blieb Häring, anders als mehrere seiner Berufskollegen, in Deutschland. „Er hat Repressionen erfahren, wurde aus der Architektenkammer ausgeschlossen und flüchtete sich eher in die Theorie“, sagt Judith Bihr. Er plante und baute in dieser Zeit lediglich drei Privathäuser.

Aus dem zerbombten Berlin kehrte Häring 1943 in seine Heimatstadt Biberach zurück. „Die Hoffnung, stärker in den Wiederaufbau eingebunden zu werden, erfüllte sich nach dem Krieg aber nicht, worüber er etwas frustriert war“, so Bihr. Nach längerer Krankheit starb Hugo Häring 1958 in Göppingen. Viele seiner Ansätze und Gedanken besitzen jedoch eine bemerkenswerte Aktualität.

Handzeichnungen und Pläne als Reproduktionen in Originalgröße hängen an den Holzwänden der Ausstellung. (Foto: Gerd Mägerle )

Sehenswert sind in der Ausstellung neben den Modellen, die hauptsächlich von Studierenden geschaffen wurden, die großformatigen Pläne und Handzeichnungen Hugo Härings. Es handelt sich dabei um Reproduktionen in Originalgröße aus Härings Nachlass, der in der Akademie der Künste aufbewahrt wird. „Die wertvollen Originale zu zeigen wäre aus Gründen der Helligkeit und der Luftfeuchtigkeit in Biberach nicht möglich gewesen“, erläutert Judith Bihr. Außerdem sei die Ausstellung bewusst transportabel angelegt worden, um sie auch noch in anderen Städte zeigen zu können.