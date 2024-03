Ein Abend voller „Zweifel“ in der Kirche

Schauplatz eines künstlerischen Vergnügens wird am Samstag, 16. März, um 20 Uhr wieder die Heilig-Geist-Kirche in Biberach (Ulmer-Tor-Straße 10). Kultureservoir, Evangelische Stadt-Kirchengemeinde und evangelische Gesamtkirchengemeinde präsentieren unter der neuen Veranstaltungsreihe „KultuRoyal“ die Stuttgarter Bühnenpoeten und Musiker Nik Salsflausen und Marius Loy mit ihrem Bühnenprogramm „Zweifel“. Beide waren schon mehrfach beim Biberacher „Wortkonzert-Poetry Slam“ oder bei der „Wort’s ab!“-Lesebühne im Museum zu Gast.

Diesmal äußern sie Zweifel: Was zur Hölle ist eigentlich los? Wissen Sie das? Rauchen Sie noch? Sind Sie zufrieden? Ist der Marsrover Curiosity einsam gewesen? Was bedeutet das eigentlich noch: einsam sein? Ist unsere Zeit eigentlich überhaupt noch eine, über die man lachen kann? In ihrem ersten gemeinsamen Programm blicken Salsflausen und Loy zeigen auf den Menschen, die sich Dinge vornehmen und scheitern. Sie bringen Musik mit Gesang, Geige und Gitarre, Lyrik, Prosa und Dynamik mit. Tickets gibt es ab sofort online beim Kartenservice der Schwäbischen Zeitung, über Reservix sowie beim Ticketservice im Biberacher Rathaus.