Ehrung der kreisbesten Sportlerinnen und Sportler

Der Landkreis Biberach und der Sportkreis Biberach veranstalten am Freitag, 1. März, um 18 Uhr ihre gemeinsame Sportlerehrung. Die kreisbesten Sportlerinnen und Sportler des Jahres 2023 werden in der Gigelberghalle in Biberach geehrt.

In diesem Jahr werden rund 150 Sportlerinnen und Sportler ausgezeichnet. Als Ehrengäste werden der Kunstradfahrer und Vorsitzende des RMSV Bad Schussenried Michael Quecke sowie Thilo Späth-Westerholt, Geschäftsführer des VfB Friedrichshafen Volleyball GmbH erwartet, teilt die Pressestelle der Stadt mit. Unter dem Motto „Sport für alle“ berichten sie im Jahr von Fußball-Europameisterschaft und Olympischen Sommerspielen über die Bedeutung des Breitensports sowie die Bedingungen für Spitzensport in der Region.

Neben der Auszeichnung von Mannschaften und Einzelsportlern werden Schülerinnen und Schüler mit dem Hilde-Frey-Sportpreis gewürdigt. Ebenso werden an diesem Abend der Anerkennungspreis für besonderes Engagement der Kreissparkasse Biberach sowie der EnBW-Sportjugendpreis verliehen. Durch das Programm führt Moderator Johannes Riedel.

Für gute Unterhaltung sorgen Sportlerinnen des TSV Laupheim. Im Anschluss an das Programm lädt der Landkreis zum Stehempfang ein. Neben den Sportlerinnen und Sportlern sind Gäste und Besucher willkommen. Der Eintritt ist frei.