Ehrenamtlich engagierte Bürger sind zu Gast in Berlin

Anlässlich des Tags des Ehrenamts am 5. Dezember waren 50 ehrenamtlich tätige Bürgerinnen und Bürger aus dem Wahlkreis zu Gast in Berlin bei Anja Reinalter, Bundestagsabgeordnete für Bündnis 90/Die Grünen in Berlin.

„Das Ehrenamt ist eine der zentralen Säulen unseres gesellschaftlichen Miteinanders. Es ist gar nicht hoch genug einzuschätzen, wenn sich Bürgerinnen und Bürger neben Beruf und Familie auch noch unentgeltlich in Vereinen und Initiativen für unsere Gesellschaft einsetzen. Daher war es mir eine große Freude, stellvertretend für die unzähligen Ehrenamtlichen in meinem Wahlkreis fünfzig Menschen zu einer BPA-Fahrt nach Berlin einzuladen“, so Anja Reinalter.

Und so waren unter den Teilnehmerinnen und Teilnehmern unter anderem die Vorsitzende des Kinderschutzbundes in Laupheim, Mitglieder und Vorstände des TSV Laupheim wie auch des SV Sulmetingen, ehrenamtliche Helferinnen und Helfer der Flüchtlingshilfe in Biberach oder auch kommunalpolitisch engagierte Bürgerinnen und Bürger aus dem Wahlkreis.

Neben vielen weiteren politischen Programmpunkten war zweifellos der Besuch im Bundeskanzleramt eines der Highlights der Reise, ebenso wie die persönliche Führung von Anja Reinalter durch die Bundestagsgebäude. Dies war im besten Wortsinne der berühmte Blick „hinter die Kulissen“. Ein Besuch der Landesvertretung stand ebenso auf dem Programm wie eine Führung durch das Dokumentationszentrum „Topographie des Terrors“. Selbstverständlich durften auch der Besuch auf der Kuppel des Reichstagsgebäudes und der Blick über das winterliche Berlin nicht fehlen.