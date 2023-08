Ehemaliger Polizeibeamter wegen Volksverhetzung vor Gericht

Das Amtsgericht Biberach hatte ihn vor zwei Jahren wegen Volksverhetzung und Lenkens eines Pkw unter Alkoholeinwirkung zu einer Gesamtstrafe von 120 Tagessätzen à 45 Euro sowie dem Entzug der Fahrerlaubnis für drei Monate verurteilt.

Dagegen war der Mann aus dem Raum Biberach in Berufung gegangen. Die für den ehemaligen Polizeibeamten teuer wird. Denn das Landgericht Ravensburg änderte das Urteil zwar geringfügig auf 120 Tagessätze à 40 Euro, allerdings muss der Mann nun auch die Verfahrenskosten und die des Sachverständigen bezahlen, der nach einem spektakulär endenden Prozesstag sein Gutachten gar nicht abgeben musste.

Vier Stunden lang ließ der Angeklagte seinen Verteidiger am Montag in Ravensburg argumentieren, sein Mandant habe im Netz keine rassistischen Äußerungen von sich gegeben, zu dessen Account hätten auch andere Zugriff gehabt, das könnte jeder gewesen sein, ehe er von einem ermittelnden Polizeibeamten aus Friedrichshafen im Zeugenstand wegen dieses Vorwurfs überführt wurde

. Der hatte herausgefunden, dass sich der 61–Jährige einem ebenfalls angeklagten Netz–Kollegen in Nordrhein–Westfalen dessen rassistischen Argumenten angeschlossen hatte.

Wahrheit kommt nach Stunden ans Licht

„Sie haben das Gericht verarscht und bewegen sich auf ganz dünnem Eis“, und: „was hier passiert ist was ganz Besonderes“, sagte ein sichtlich betroffener Richter Martin Hussels, als nach stundenlangem Verhandeln die Wahrheit ans Licht gekommen war, dass nämlich der Angeklagte sich sehr wohl der Volksverhetzung schuldig gemacht hatte und ihm letztlich nichts anderes übrig geblieben war, als seine Schuld einzuräumen — und er seine Berufung auf die Strafhöhe beschränkte.

Auslöser für die fremdenfeindlichen Probleme des sich im Ruhestand befindlichen Ex–Polizeibeamten war im August 2018, als ein „südländisch“ aussehender Junge die Tochter des Angeklagten umgestoßen hatte.

Nach einem heftigen Wortwechsel mit der Mutter des Jungen kam es zu rassistischen Bemerkungen in seinem Facebook–Account, die nun Gegenstand des Verfahrens waren. Von „artgerecht“ war da die Rede, von „Schmarotzertum statt Leistungswillen“ und Ähnlichem.

Radikale Sprache auf Facebook

Die Staatsanwaltschaft Stuttgart leitete schließlich ein Verfahren ein. Über die Anklagebehörde in Ravensburg kam es aus Neutralitätsgründen wegen des Verdachts strafbarer Handlungen in Sachen Volksverhetzung zur Kripo Friedrichshafen. Bei ihren Ermittlungen fanden die Beamten am See im Netz auffallend viele Beiträge des Angeklagten, deren Sprache zunehmend radikaler gegen die Politik und „Ausländer“ wurde.

Während eines Bürgermeister–Wahlkampfes 2018 im Kreis Biberach war der Angeklagte ebenfalls mit rassistischen Äußerungen bei Facebook aufgefallen. Die Folge war ein eingeleitetes Disziplinarverfahren.

Nachdem sich der Angeklagte überführt sah, das Gericht und seinen Verteidiger in Schockstarre versetzt hatte, machte Vorsitzender Martin Hussels dem ehemaligen Polizeibeamten den Vorschlag, sich bei seiner Berufung auf die Tagessatz–Höhe zu beschränken. Nach einer Beratung mit seinem Verteidiger Klaus–Martin Rogg nahm der die Anregung an und verfasste einen handschriftlichen Brief an das Gericht, in dem er einräumte, einen „großen Fehler“ gemacht und rassistische Äußerungen eines Netz–Partners bestätigt zu haben.

Er habe das „nicht so gemeint“, habe sich dessen Wortwahl nur aus „Zorn und Enttäuschung“ über kriminelle Auffälligkeiten von Ausländern angeschlossen. Das tute ihm leid und hätte nicht passieren dürfen. Er stehe zum Rechtsstaat und akzeptiere dessen Regeln, las der Anwalt aus dessen Brief.

Mit den falschen Leuten eingelassen

Verteidiger Klaus–Martin Rogg zeigte sich in seinem Plädoyer „noch geplättet“ von den Ereignissen im Gerichtssaal. Sein Mandant sei nicht rechtsradikal, sei kein „Ausländerhasser“, weder „AfD–Mann“ noch Reichsbürger. Er habe sich nur mit den falschen Leuten im Netz eingelassen.

Das Landgericht änderte das Urteil des Amtsgerichts Biberach nur unwesentlich in 120 Tagessätze à 40 Euro ab und übertrug dem Angeklagten die Kosten des von ihm anberaumten Berufungsverfahrens.

Tragen muss er außerdem den Gutachter und die knapp 20.000 Euro, die er zu viel bezogen hatte. Sollte er erneut in Berufung gehen wollen, ist Revision beim Oberlandesgericht in Stuttgart möglich.