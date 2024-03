Egerländer begeistern Fans „unplugged“

Ein begeisterndes Konzert haben Ernst Hutter und die Egerländer Musikanten am Mittwochabend in der Stadthalle Biberach gegeben. 850 Blasmusikfans füllten die Stadthalle bis auf den letzten Platz und kamen beim Konzertmotto „Ganz nah und eng verbunden“ voll auf ihre Kosten. Rund zweieinhalb Stunden lang unterhielten die Musiker mit ihrem Orchesterchef Ernst Hutter die Zuhörer mit exzellenter Blasmusik - live, ohne Mikrophon und ohne Lautsprecher.

Mit dem „Egerländer Musikantenmarsch“ zündeten die 18 Musiker und das Gesangsduo um Ernst Hutter ihr musikalisches Feuerwerk. Zuvor begleiteten Ernst am Bassflügelhorn und Martin Hutter am Flügelhorn den Einmarsch des Orchesters als Duett mit einer Allgäuer Weise. Das überwiegend Ü-50-Publikum war bei den altbekannten Musikstücken wie den „Gablonzer Perlen“ und „Rauschenden Birken“, aber auch neueren Kompositionen wie „Egerländer Musikanten spielen auf“ sofort begeistert dabei. Hutter stand wie der Frontmann einer Band vor seinem Orchester und spielte das ganze Konzert auswendig mit seinem Tenorhorn. Auf besondere Weise zeigte er sein außergewöhnliches Können als Solist bei der „Tenorhorn Rhapsodie“, einem modernen Musikstück. Bei der ebenfalls modernen Komposition „Egerländer Trompetentraum“ zeigten Martin Hutter und Markus Privat ihr außergewöhnliches Können in punkto Technik und Tonumfang.

Eddi Graf von SWR 4 unterhielt mit Geschichten zwischen den Musikblöcken, reimte kleine Verse und führte professionell und unterhaltsam mit Mikro durch das Konzert. So wusste er auch, dass der im Orchester sitzende Tubist Peter Laib während seines Tuba-Studiums Unterricht an der Bruno-Frey-Musikschule gegeben hat. Nur in fünf auserlesenen Spielstätten werde ein solches Unplugged-Konzert ohne Mikrophon und ohne technische Verstärkung gespielt. „Sie hören heute die Musik live, so wie sie aus den Instrumenten kommt. Das Wort unplugged ist Englisch und heißt auf Deutsch soviel wie uneingesteckt“, so Graf. Die Idee zu einem solchen Konzertformat sei in Corona-Zeiten entstanden, wo man nicht ganz nah und eng verbunden sein durfte.

Das Gesangsduo Katharina Praher und Nick Loris fügten bei vielen Stücken ihren weichen Gesang dem feinen Blasmusiksound der Egerländer gefühlvoll hinzu. Die beiden Sänger durften aber mit Mikrophon über die hauseigene Lautsprecheranlage singen. Eine kleine Kostprobe ohne Mikro und ohne Orchester gab aber auch.

Die Egerländer Musikanten sind alles Musiker, die die Musik zum Beruf haben und in namhaften Orchestern tätig sind. Ihr Spiel war auch ohne die sonst durch die Soundanlage erzeugte große Klangwolke exakt und meisterhaft. Hervorragende Intonation, Artikulation, technische Brillanz, ausgefeilte Dynamik und Treffsicherheit in höchsten Lagen beeindruckten die Zuhörer.

Mit Erfolgstiteln wie dem „Astronauten Marsch“, dem „Böhmischer Wind“ und „Bis bald auf Wiedersehn“ endete ein gelungenes, angenehmes Konzert. Die Zuhörer hatten aber immer noch nicht genug von der Musik der Egerländer Musikanten. Für den lang anhaltenden Beifall und die frenetischen Zurufe, gab es insgesamt drei Zugaben. Darunter auch „Das Feuer brennt weiter“ und „Auf der Vogelwiese“. Endgültig Schluss war mit dem Titel „Gute Nacht“.

„Für mich war es heute ohne Lautsprecheranlage ein wunderbares Konzert“, sagte ein Besucher der ein Hörgerät trägt. „Es sei ihm ein ganz besonderes Anliegen gewesen, diese Unplugged-Tour in Biberach zu beginnen“, sagte Ernst Hutter. „Er wisse, wir haben hier in Biberach eine geeignete Halle, ein fantastisches Publikum und viele, viele Menschen die unsere Musik lieben. Es war nicht ganz einfach zu spielen, denn die Bühne hier ist akustisch sehr trocken.“