E-Bike aus Garage gestohlen

Ein Unbekannter hat am Sonntag in Biberach ein E-Bike aus einer Garage gestohlen. Dies teilt die Polizei mit.

Das E-Bike der Marke Bergamont stand ohne Akku in einer Garage im Schoweweg. Zwischen 10 und 12.15 Uhr betrat ein Unbekannter auf das Grundstück und ging in die offenstehende Garage. Darin stand das verschlossene Rad, das der Dieb mitnahm und unerkannt flüchtete. Die Polizei Biberach nahm die Ermittlungen auf und sucht den Dieb. Bei dem E-Bike soll es sich um das Modell E-Helix 6 Gent mit schwarzer Rahmenfarbe handeln.

Die Polizei empfiehlt generell, rund zehn Prozent des Kaufpreises für VdS-geprüfte Schlösser aufzuwenden. Günstige Schlösser sind oft schnell aufgezwickt, weiß die Polizei und rät: Benutzen Sie massive Stahlketten, Bügel- oder Panzerkabelschlösser. Schließen Sie Ihr Fahrrad immer mit Rahmen, Vorder- und Hinterrad an festen Gegenständen an. So kann Ihr Rad nicht weggetragen werden. Notieren Sie sich die Fahrradrahmennummer und bewahren Sie diese gemeinsam mit den Fahrradunterlagen auf. Die Rahmennummer benötigt die Polizei im Falle eines Diebstahls, um Ihr Fahrrad zur Fahndung ausschreiben zu können.

Machen Sie ein Farbfoto von Ihrem Fahrrad für Ihre Unterlagen. Ganz praktisch ist die Fahrradpass-App für Smartphones, die in den App-Stores kostenlos heruntergeladen werden kann. Sie erfasst alle wichtigen Daten, die sich anschließend auch ausdrucken und abheften lassen. Weitere Tipps zum Schutz vor Fahrrad-Diebstahl und einen Fahrradpass zum Ausfüllen finden Sie in der Broschüre „Guter Rat ist nicht teuer. Und der Verlust Ihrer Rades?“ bei den Polizeidienststellen des Landes.