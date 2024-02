DRK-Therapiehunde heißen fünf neue Teams willkommen

Mit ihrem besonderen Gespür schenken die Therapiehunde des DRK-Kreisverbands Biberach ihren Klientinnen und Klienten unbeschwerte Momente, trainieren die Feinmotorik und das Gedächtnis. „Die Nachfrage nach unserem Angebot ist weiterhin groß“, sagt Alexandra Meyer, Leitung DRK-Sozialarbeit. Deshalb bildet das DRK in regelmäßigem Turnus neue Teams aus. Fünf haben ihre Abschlussprüfung jetzt erfolgreich abgelegt.

Dennis Blecker mit Lotti, Tamara Held mit Loki, Michael Höschele mit Kanchi, Laura Scatella mit Loki und Jana Sanwald mit Yuna verstärken ab sofort die DRK-Therapiehunde. Sie haben sich in 45 Unterrichtseinheiten umfassend auf die Einsätze vorbereitet. Die ehrenamtlichen Ausbilderinnen Carmen Rommel und Christina Santherr - beide sind ebenfalls Teil des DRK-Therapiehunde-Teams - leiteten die Schulung.

Nach einer grundsätzlichen Eignungsprüfung übten die Tiere gewisse Situationen, damit sie bei schnellen Bewegungen nicht erschrecken und mit Lärm umgehen können. Aber auch der Hundeführer muss einiges lernen, zum Beispiel wie er die Besuche optimal für Klientinnen und Klienten sowie seinen Vierbeiner gestalten kann. Die Teams gehen in Kindergärten, Seniorenheime, Krankenhäuser, Hospize oder in private Haushalte.

Bei einem gemeinsamen Gruppentreffen in der DRK-Geschäftsstelle in Biberach haben die ehrenamtlichen Ausbilderinnen Carmen Rommel und Christina Santherr, Alexandra Meyer sowie Manfred Rommel (Kreisausbildungsleitung) den neuen Teams die Auszeichnung „geprüfter Therapiehund“ und ihre Dienstkleidung überreicht. Zudem lernte sich die Gruppe, die nun aus zehn Teams und einem weiteren in Ausbildung besteht, näher kennen. Alle Teams erhielten an diesem Nachmittag eine Sachspende von „For Dogs Only“, einer Manufaktur für Hundenahrung aus Munderkingen.

„Wir freuen uns, dass Sie uns künftig ehrenamtlich unterstützen“, sagte Alexandra Meyer zum Abschluss. In einem nächsten Schritt werden die neuen Teams ihre Einsatzorte begehen, um herauszufinden, welche Art von Einsatz für Mensch und Tier am besten passt. Nach Möglichkeit besuchen die Teams immer dieselben Personen und Einrichtungen, sodass schnell ein Vertrauensverhältnis aufgebaut werden kann. Die nächste Ausbildungsrunde ist für Ende 2024/Anfang 2025 geplant.