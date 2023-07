DRK spricht von ruhigem Schützenauftakt

Auf einen ruhigen Schützenauftakt blickt das Deutsche Rote Kreuz (DRK) zurück. „Alles war im grünen Bereich“, lautete das Fazit von Michael Mutschler, Geschäftsführer des DRK–Rettungsdienst im Landkreis Biberach am Sonntagnachmittag im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“.

Ein Zeichen dafür, dass das erste Schützenwochenende bis Sonntag ohne größere Vorfälle verlief, war auch die Tatsache, dass das Polizeipräsidium Ulm auf eine eigene, sonst übliche Pressemitteilung zum Festauftakt verzichtete.

„Es war insgesamt sehr ruhig, und auch die angekündigte Hitze am Samstag hat uns nicht so beschäftigt, wie wir es eigentlich erwartet hatten“, sagte Mutschler. Trotzdem waren die DRK–Helfer vorbereitet und verteilten während der Abnahme am Samstagnachmittag eine Palette mit 80 Kisten Mineralwasser an die Kinder und Jugendlichen der Musikgruppen — das waren insgesamt 440 Liter.

Rettungsdienst rückt 21 Mal aus

Die Festbesucherinnen und -besucher hätten sich gut auf das heiße Wetter am Samstagmittag eingestellt gehabt, so die Einschätzung des DRK–Geschäftsführers. Und auch sonst sei die Zahl der Einsätze überschaubar gewesen. 21 Mal wurde der DRK–Rettungsdienst zwischen Freitagabend und Sonntagmorgen zu Einsätzen gerufen, zehn Mal war ein Notarzt mit dabei. Die Biberacher DRK–Bereitschaft in der Wache auf dem Gigelberg sowie in der mobilen Rettungswache am Marktplatz war in der genannten Zeit 76 Mal gefordert.

Neben zuviel Alkohol und dessen Folgen sei es um Stürze und die damit verbundenen Verletzungen gegangen. „Es gab allerdings keine schwereren Verletzungen. Wir hoffen, dass dies auch während der restlichen Festwoche so bleibt“, sagte Michael Mutschler.