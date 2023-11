26 junge Menschen absolvieren aktuell ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) beim Kreisverband des Deutschen Roten Kreuzes (DRK), 25 davon im Bereich Krankentransporte. Der Haushaltsausschuss des Bundestags will an diesem Donnerstag in seinen Haushaltsberatungen über Mittelkürzungen im Sozialbereich entscheiden, die einen deutlichen Wegfall von FSJ-Stellen zur Folge hätten. Das wiederum hätte konkrete Auswirkungen auf die Arbeit des DRK vor Ort.

Wie wichtig die FSJler für das DRK im Landkreis sind, zeigen zwei Beispiele. Den Weg vom FSJ zur Ausbildung beim DRK hat die 19-jährige Leonie Schulte aus Mittelbiberach eingeschlagen ‐ und ist froh, die Chance gehabt zu haben, ein Jahr in den Beruf hineinzuschnuppern. „Die Testphase des FSJ habe ich gebraucht“, sagt sie. „Mich hat das Jahr enorm weitergebracht, nicht nur fachlich, sondern auch persönlich.“ Thea Hermann (20) aus Offingen hat ihren Freiwilligendienst gerade begonnen und nutzt die Zeit, um Erfahrungen im Rettungsdienst zu sammeln und um ihre Chancen auf einen Ausbildungsplatz zu verbessern.

Lehrgang und Führerschein

25 der 26 FSJler sind als Begleitperson im qualifizierten Krankentransport des DRK eingesetzt, ein FSJler unterstützt in der Sozialarbeit bei der Erste-Hilfe-Ausbildung und in den Tafelläden. Für Michael Mutschler, Geschäftsführer Rettungsdienst beim DRK-Kreisverband, sind diese jungen Menschen enorm wichtig. „Wir qualifizieren sie innerhalb von drei Monaten an der DRK-Landesschule und in der Klinik zum Rettungssanitäter, außerdem machen sie den Führerschein in der Klasse C1, um unsere Krankentransportfahrzeuge fahren zu dürfen.“

Finanziert werden die Stellen des FSJ und des Freiwilligen Ökologischen Jahres (FÖJ) unter anderem vom Bund ‐ dieser zahlt Zuschüsse für die pädagogische Begleitung der Freiwilligen. Das Land schießt den sozialen Einrichtungen, die Freiwillige beschäftigen, ebenso Gelder zu. Nun sollen laut DRK nächstes Jahr Kürzungen bei den Bundeszuschüssen in Kraft treten ‐ insgesamt stellt der Bund dann statt 121 nur noch 96 Millionen Euro für das FSJ/FÖJ zur Verfügung. „Das bedeutet konkret, dass wir 25 Prozent weniger Stellen besetzen können oder viel mehr Geld in die Hand nehmen müssen“, sagt Dominik Luppold von der Personalverwaltung des DRK-Kreisverbands Biberach. „Damit fallen bei uns bis zu sieben Plätze weg.“

Teurer und schwieriger zu finden

Aus Sicht von Geschäftsführer Mutschler eine fatale Entwicklung. Krankentransporte deswegen wegfallen zu lassen, sei nicht möglich. „Wir haben eine Betriebspflicht und können nicht einfach Fahrzeuge aus dem Transportdienst herausnehmen.“ Die Konsequenz: „Wir müssen die Lücken, die die fehlenden FSJler reißen würden, mit hauptamtlichem Personal füllen.“ Dies sei zum einen deutlich teurer als die FSJler, zum anderen nicht einfach so auf dem Arbeitsmarkt zu finden.

Es trifft ja nicht nur uns, sondern auch Kliniken und den ganzen Sektor an karitativen und sozialen Einrichtungen. Michael Mutschler

Für die jungen Menschen, die sich für ein FSJ interessieren, fielen dadurch wichtige Orientierungsmöglichkeiten zur Berufswahl weg. „Das FSJ ist für viele ein Erfahrungs- und Erprobungsraum und eine Zeit, in der sie sich überlegen, was sie eigentlich künftig machen wollen“, so Mutschler. So blieben einige der FSJ-ler nach ihrer Dienstzeit tatsächlich beim DRK, um sich weiter zu qualifizieren und beispielsweise als Notfallsanitäter zu arbeiten oder kämen während des Studiums in den Semesterferien zurück, um Schichten im Krankentransport zu übernehmen. „Dieses Potenzial für Nachwuchsgewinnung würde sich reduzieren, wenn die Kürzungen kommen“, so Mutschler.

Brief an die Abgeordneten

Um die Forderungen und Auswirkungen zu verdeutlichen, hat der DRK-Kreisverband Briefe an die drei hiesigen Bundestagsabgeordneten Martin Gerster (SPD), Anja Reinalter (Grüne) und Josef Rief (CDU) geschrieben. Die geplante Mittelkürzung sei das absolut falsche Signal an eine gesellschaftliche Gruppe, die bereit ist, sich zu engagieren, schreiben Mutschler und sein Geschäftsführerkollege Peter Haug darin. Die Bundesregierung riskiere damit, ein jahrzehntelang bewährtes Format kaputt zu sparen. Das sei auch angesichts der aktuellen Debatte um einen Pflichtdienst völlig unverständlich.

Er habe die große Hoffnung, dass Vernunft einkehre und die geplanten Kürzungen nicht kommen, äußert Mutschler seine Erwartung. „Es trifft ja nicht nur uns, sondern auch Kliniken und den ganzen Sektor an karitativen und sozialen Einrichtungen. Das wäre schon ein harter Schlag.“