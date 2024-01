Einen deutlichen Appell richtet Michael Mutschler, Geschäftsführer des DRK-Rettungsdiensts im Kreis Biberach, an die protestierenden Bauern. Sie sollen bei ihren Protestaktionen auch die DRK-Fahrzeuge durchlassen, bei denen kein Blaulicht und Martinshorn eingeschaltet ist. Auch damit würden Patienten in Kliniken und Arztpraxen transportiert.

Der Aufruf der Einsatzkräfte an die Landwirte, bei den Traktorprotesten eine Rettungsgasse freizuhalten, habe am Montag im Kreis Biberach insgesamt gefruchtet, sagt Mutschler. „Wenn ein Fahrzeug mit Blaulicht und Martinshorn kam, wurde die Straße entsprechend freigemacht.“

Verspätungen bei Krankentransporten

Probleme und Verspätungen habe es aber im Bereich des qualifizierten Krankentransports gegeben. Hierbei werden Patienten in Rettungsfahrzeugen in andere Kliniken verlegt oder zu Untersuchungen in Kliniken und Arztpraxen gebracht. „Weil das keine Notfälle sind, dürfen wir dabei auch nicht Blaulicht oder Martinshorn benutzen“, so Mutschler. Gleichwohl sei aber auch hier wichtig, dass die Patienten möglichst pünktlich ankämen, weil das betreffende Rettungsfahrzeug ansonsten nicht für andere Einsätze zur Verfügung steht. „Wir fahren hier nicht spazieren“, stellt er klar.

Sein Appell: Sollten die Landwirte ihre Proteste auch in den nächsten Tagen fortsetzen wollen, so sollten sie auch die Rettungsfahrzeuge zügig passieren lassen, bei denen kein Blaulicht oder Martinshorn eingeschaltet ist.

Keine Probleme mit den Bauernprotesten vermeldete am Montag die Biberacher Feuerwehr. „Das lag aber auch daran, dass wir keine Einsätze hatten“, so Kommandant Florian Retsch.