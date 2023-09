Der FV Biberach hat auch im dritten Spiel der neuen Saison in der Fußball–Verbandsliga nicht punkten können. Die Mannschaft von Trainer Oliver Wild unterlag bei Calcio Leinfelden–Echterdingen mit 2:3 (1:2).

Frühes Gegentor

Es ist wie verhext. Wie schon im Heimspiel gegen den VfL Pfullingen kassierte der FV Biberach ein frühes Gegentor. Joao Victor Schick traf für den Meisterschaftsfavoriten bereits nach drei Minuten und setzte 20 Minuten später noch einen drauf. Das 0:2 aus Sicht der FV Biberach nach 24 Minuten musste Mannschaft und Trainer ärgern.

Zumal vor allem der erste Treffer absolut vermeidbar war. „Wir machen einen Fehler im Aufbauspiel, vertändeln den Ball und machen uns dadurch das Leben selbst schwer“, sagte Oliver Wild, der sich in der Schlussphase des Spiels zum ersten Mal in dieser Verbandsliga–Saison selbst einwechselte.

FV Biberach wacht auf

Nach dem 0:2 begann der FV Biberach — offensichtlich durch den Rückstand wachgerüttelt — mitzuspielen und kam kurz vor der Pause durch einen verwandelten Foulelfmeter von Manuel Münst zum 1:2–Anschlusstreffer. Jonathan Hummler war im Strafraum gelegt worden.

„Es war nahezu eine Dublette des Pfullingen–Spiels. Wir verschlafen die ersten 20 Minuten und kommen dann besser ins Spiel“, so Wild. Insbesondere nach der Pause habe die Mannschaft eine andere Körpersprache und eine anderes Gesicht gezeigt.

Dennoch blieben echte zwingende Chancen auf den Ausgleich Mangelware. Die beste hatte noch Simon Schwarz nach 70 Minuten, doch sein Querpass kam nicht bei Kai Luibrand an.

Luibrand trifft zum 2:3

Acht Minuten vor Schluss fiel der dritte Treffer der Gastgeber durch Luan Kukic. Erneut verursacht durch einen individuelle Fahler in der Defensive. Den 2:3–Enstand markierte Luibrand praktisch mit dem Schlusspfiff, als er aus 16 Metern abzog und traf. „Ich bin schon enttäuscht wegen der ersten halben Stunde, in der wir fast nicht stattfanden. Vor allem, weil wir das gegen Pfullingen schon mal so erlebt haben“, fasste Oliver Wild seine Gemütslage zusammen.

Heimspiel gegen Weiler

Gegen den ebenfalls noch punktlosen Aufsteiger aus Weiler muss am kommenden Freitag (19 Uhr) im eigenen Stadion ein Sieg her. Das wäre gut für die Tabelle und gut für die Moral der Mannschaft.

Das Spiel im Stenogramm:

Calcio Leinfelden–Echterdingen — FV Biberach 3:2 (2:1). FVB: Beck — Keller (86. Grundei), Nikolic, Schneider, R. Diamant (65. Biesinger) — Baier, Wistuba, Schwarz, Luibrand — Münst, Hummler (81. Wild). Tore: 1:0, 2:0 Schick (3., 24.), 2:1 Münst (42./FE), 3:1 Kukic (82.), 3:2 Luibrand (90.). SR: Streckenbach (Dettingen /Erms). Z.: 188.