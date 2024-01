Im Homeoffice mit dem Testen von Apps bei überschaubarem Aufwand gutes Geld verdienen. Mit diesem Angebot suchte eine Firma nach neuen Mitarbeitern. Eine Frau aus dem Landkreis Biberach hatte sich darauf beworben - und machte noch rechtzeitig einen Rückzieher.

„Unser Unternehmen sucht ab sofort nach neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zur Verstärkung unserer Abteilung für digitale Studien“, stand in der Stellenanzeige, von der sich auch Petra B. (Name geändert), die im Landkreis Biberach wohnt, ansprechen ließ. Auch die weiteren Details lasen sich verlockend: eine Tätigkeit im Homeoffice und überdurchschnittliches Gehalt wurden versprochen.

Zehn Tests sollte ich pro Monat machen und für jeden Test 52 Euro erhalten. Das klang zunächst einmal nicht schlecht. Petra B.

Über eine Internetseite, die angegeben war, füllte Petra B. ein Online-Bewerbungsformular aus. Die nächste Kontaktaufnahme der Firma erfolgte dann per WhatsApp. „Darin schrieb mir eine Frau, dass ich die Stelle bekomme. Ich sollte ihr noch weitere Details für den Arbeitsvertrag übermitteln, dann werde mich jemand anrufen“, erzählt die Frau im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“.

Empfohlene Artikel Unbekannter erbeutet Bargeld Dreiste Betrüger geben sich als Mitarbeiter der Krankenkasse aus q Schemmerhofen

Apps testen für jeweils 52 Euro

Es erfolgte tatsächlich ein Anruf durch einen Mann mit Hamburger Vorwahl. Der informierte Petra B. darüber, dass ihre Arbeit darin bestehe, dass sie von daheim aus am Smartphone oder Tablet Apps testen und bewerten solle.

„Zehn Tests sollte ich pro Monat machen und für jeden Test 52 Euro erhalten. Das klang zunächst einmal nicht schlecht“, so Petra B. Zudem habe sich auch einen Arbeitsvertrag erhalten, „der top aussah und sogar Urlaubsanspruch umfasste“.

Erstmals stutzig wurde sie, als sie als nächstes wieder von der vermeintlichen Mitarbeiterin per WhatsApp kontaktiert wurde, mit der Bitte ihren Personalausweis sowie ein Blatt mit ihrer Unterschrift abzufotografieren und beides per WhatsApp an sie zu schicken.“

Angeblicher Bankkonto-Test

In einem nächsten Schritt sollte Petra B. dann scheinbar die Dienstleistungen einer Bank testen. „Die angebliche Mitarbeiterin der Firma hat mich wieder per WhatsApp angeschrieben, dass ich bei einer Bank per Identverfahren ein Konto eröffnen und die entsprechenden Dokumente ebenfalls abfotografieren und an sie schicken soll“, sagt Petra B..

Die Betrüger versuchen über den Personalausweis an meine Identität zu kommen und agieren mit dem von mir eröffneten Bankkonto dann in meinem Namen. Petra B.

Danach solle sie das Ganze in einem Fragebogen bewerten. Das Konto werde dann von ihrem neuen Arbeitgeber wieder gekündigt, wurde ihr versichert. Es entstünden ihr keine Umstände.

Das kam Petra B. dann komisch vor. Sie googelte den Namen der betreffenden Firma im Internet und stieß auf Warnungen vor einer Betrugsmasche. „Dort war genau das beschrieben, was ich erlebt hatte. Die Betrüger versuchen über den Personalausweis an meine Identität zu kommen und agieren mit dem von mir eröffneten Bankkonto dann in meinem Namen.“ Auch von möglicher Geldwäsche, die auf diese Weise betrieben werde, habe sie gelesen.

Polizei ermittelt bereits

Petra B. erstattete Anzeige bei der Polizei in Biberach. Dort kannte man die Vorgehensweise der dubiosen Firma bereits. Inzwischen hat die Polizei im Fall von Petra B. Ermittlungen wegen des Verdachts des „Ausspähen von Daten gemäß §202a StGB“ gegen Unbekannt eingeleitet, teilt die Pressestelle des Polizeipräsidiums Ulm mit.

Die Vorgehensweise sei bekannt und wird auch als Identitätsdiebstahl bezeichnet. „Sie hat Ähnlichkeiten mit Phishing-Delikten, die hauptsächlich bei der Internetkriminalität Anwendung finden. Aus der polizeilichen Erfahrung ist bekannt, dass nach einem solchen Vorfall die erlangten Daten und Dokumente für weitere Straftaten verwendet werden. Meist auch so lange, wie die Dokumente gültig sind“ , so ein Polizeisprecher.

Nach Information der Abteilung Prävention beim Polizeipräsidium Ulm ändern Betrüger ständig ihre Vorgehensweisen. Zu Phishing-Delikten kann deshalb lediglich allgemein auf die Präventionshinweise unter polizei-beratung.de/themen-und-tipps/gefahren-im-internet/phishing/ verwiesen werden.

Mit ihrem Gang an die Öffentlichkeit will Petra B. ebenfalls dazu beitragen, dass nicht noch weitere Menschen auf der Suche nach einer lukrativen Beschäftigung auf diese Betrugsmasche hereinfallen.