Dreikönigskonzert der Stadtkapelle Biberach in St. Martin

Zum Abschluss der Weihnachtszeit findet am Samstag, 6. Januar, um 17 Uhr in der Stadtpfarrkirche St. Martin das Dreikönigskonzert der Stadtkapelle Biberach statt. Auf dem Programm steht laut der Ankündigung der Stadtkapelle zunächst festliche Blasmusik, unter anderem ein Marsch aus Händels ‚Herkules‘, die König David-Ouvertüre von Georg Stich und die ‚Première Symphonie des Noëls‘ von Michel-Richard Delalande. Der erste Teil des Konzerts wird abgeschlossen mit dem eingängigen Ukrainian Bell Carol von Mykalo Leontovych und dem bekannten Halleluja von Leonard Cohen in der Bearbeitung von Guido Rennert. Das Sopran-Saxofon-Solo spielt Christopher Maier. Abgerundet wird das Konzert wie üblich mit beliebten Weihnachtsliedern und dem Biberacher Pastorale. Der Eintritt beträgt fünf Euro und ist an der Abendkasse zu zahlen.