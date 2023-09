Der FV Biberach will am Freitagabend (Spielbeginn: 19 Uhr) im eigenen Stadion die ersten drei Punkte der neuen Saison einfahren. Gegner ist der FV Rot–Weiß Weiler. Der Aufsteiger hat bislang auch alle drei Spiele verloren und steht in der Tabelle noch hinter dem FV Biberach.

Keine Papiertiger

Null Punkte nach drei Spielen sind nicht gut. Das weiß jeder Wettkämpfer und eben auch jeder Fußballer. Aber es kommt eben immer auf die Gründe an, warum man nicht erfolgreich ist. Biberachs Trainer Oliver Wild sieht da vor allem individuelle Fehler im Spielaufbau und auch mangelnde Konzentration in den Anfangsphasen der bisherigen Spiele.

Zudem spiele natürlich auch der Gegner eine Rolle. Pfullingen und vor allem Calcio Leinfelden–Echterdingen seien keine Papiertiger, sondern starke Mannschaften, die in dieser Saison noch anderen Vereinen das Leben schwer machen werden. Trotzdem gab es in beiden Partien Anerkennung für den FV Biberach, der nach einem Rückstand zurückgekommen sei und nie aufgegeben habe.

Aufsteiger ist nicht zu unterschätzen

Gegen Weiler ist die Aufgabe vom Papier her anders, auch wenn man den Aufsteiger nicht unterschätzen dürfe. „Wir müssen einfach von Anfang an präsent sein, körperlich und psychisch, dann werden wir das Spiel und noch weitere auch gewinnen.

Das Pokalspiel vor ein paar Wochen, das in der Schlussphase durch einen Treffer von Wild selbst mit 4:3 gewonnen wurde, spiele in den Gedanken keine Rolle mehr. „Diese Partie ist das zweite Spiel in der Vorbereitung gewesen, das hatte ganz andere Voraussetzungen.“ Inzwischen gelte der gesamte Fokus der Verbandsliga und einem Erfolgserlebnis am Freitagabend.

Offensivere Taktik geplant

Von besonderem Druck nach drei Niederlagen will Oliver Wild noch nicht reden. Druck gebe es im Fußball immer und zu diesem frühen Zeitpunkt sei dieser Begriff überhöht. Echten Druck hatte die Mannschaft in der Rückrunde der vergangenen Saison, als nahezu jedes Spiel ein Spiel gegen den Abstieg war.

Taktisch werde er sicher etwas offensiver agieren lassen als in Leinfelden bei Calcio. „Wir können nicht nur mit Umschaltspiel operieren, wir müssen auch viel für das Spiel tun und versuchen die Partie zu dominieren“, verrät Wild Ansätze seiner taktischen Planungen. Chancen zu kreieren und dann auch den finalen Pass, der zum Erfolg führt, zu spielen, sei das Ziel.

Urlaubsbedingter Ausfall

Personell ist der urlaubsbedingte Ausfall von Innenverteidiger Tim Schneider schwerwiegender. Wer ihn ersetzen soll, ist noch offen. Wieder im Kader sind Robin Biesinger und Patrick Wilpert.

Schon länger fallen Raphael Geiger und Julius Grimm sowie Timo Heimpel aus. Alle drei täten dem Biberacher Spiel sicher gut. Geiger und Grimm sollen nächste Woche wieder ins Training einsteigen, bei Heimpel ist die gesundheitliche Lage deutlich komplizierter.