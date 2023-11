Für den FV Biberach beginnt mit dem Heimspiel gegen Aufsteiger TSV Oberensingen auf dem Kunstrasenplatz II am Erlenweg (Anpfiff: 14.30 Uhr) eine wichtige Phase der Saison in der Fußball-Verbandsliga. Mit zehn Punkten aus zwölf Spielen ist die Mannschaft bislang unter ihren Möglichkeiten geblieben und muss sich auf einen harten Abstiegskampf einstellen.

Gegner mit Ex-Profi im Kader

Der Gegner aus Oberensingen ist nach starken Jahren mit hohen Platzierungen in der vergangenen Saison aus der Landesliga in die Verbandsliga aufgestiegen. Aktuell steht das Team von Trainer Mike Schütt mit 14 Punkten noch vor der Abstiegszone. Schütt hat wie vier seiner Spieler lange Jahre beim SSV Reutlingen in der Oberliga gearbeitet.

Bekanntester Akteur der Gäste dürfte aber Mittelfeldmann Simon Brandstetter sein, der unter anderem für den MSV Duisburg, Wehen Wiesbaden und zuletzt Mainz 05 II gespielt hat. „Das ist eine spielstarke Mannschaft, die aber auch schon Lehrgeld bezahlen musste in der Verbandsliga“, sagt Biberachs Trainer Oliver Wild.

Wild fordert Steigerung ein

Vor dem überraschenden 3:0-Heimsieg gegen Calcio Leinfelden-Echterdingen musste der TSV drei Niederlagen in Folge, unter anderem zu Hause mit 0:3 gegen Maichingen, einstecken. „Auch eine Art Wundertüte. Man weiß nie so genau, was am Spieltag drinsteckt“, so Wild, der sich naturgemäß um seine Mannschaft kümmern muss. „In Fellbach sind wir nicht ans Limit gegangen, das müssen wir gegen Oberensingen definitiv, um als Sieger vom Platz zu gehen.“

Das müsse allen klar sein und sei auch in der Trainingswoche mehrfach angesprochen worden. Die Situation mit Druck umzugehen sei auch keine spezielle. Das sei man beim FV Biberach schon gewohnt. Ruhe bewahren und in sich selbst vertrauen könne da der richtige Ansatz sein.

Stadion für den Ligaspielbetrieb gesperrt

Gespielt wird erstmals in dieser Saison auf Kunstrasen, schlicht und ergreifend deswegen, weil die Stadt Biberach ab November das Stadion für den Ligaspielbetrieb sperrt.

„Ob der Kunstrasen ein Vorteil sein wird, wird man sehen. Die Mannschaft kennt das Geläuf, muss sich aber auch auf einen schnell spielenden Gegner mit gutem Positionsspiel einstellen.“

So sehen die personellen Planspiele aus

Kevin Wistuba hat die Verletztenliste bei den Biberachern verlängert, auch Torwart Alexander Beck ist nach einem Schlag auf den Hinterkopf in Fellbach noch unsicher. „Er hat bis Mitte der Woche nicht trainieren können.“ Im Falle des Falles würde Torwarttrainer Thomas Deutsch das Tor hüten, da auch Anton Köhler krank war. „Ich hoffe aber noch auf einen Einsatz von Alex, da er doch ein wichtiger Stabilisator unserer Mannschaft ist“, erklärt Wild.

Ebenso wie Jonathan Hummler, der in Fellbach erstmals seit ein paar Wochen wieder mal im Angriff gespielt hat. „Derzeit tendiere ich dazu, den Kapitän wieder ins Abwehrzentrum zu stellen, gemeinsam mit Zvonimir Borac, der in Fellbach im ersten Spiel von Anfang an seine Sache ordentlich gemacht hat.“