Drei-Länder-Küche miterleben bei interkulturellem Kochkurs

Im Rahmen der interkulturellen Wochen bietet die Ökumenische Migrationsarbeit in Zusammenarbeit mit dem Integrationsmanagement des Landratsamts Biberach einen interkulturellen Kochkurs an. Am 13. Oktober um 18 Uhr besteht die Gelegenheit, Kulinarisches aus Syrien, Nigeria und der Ukraine mitzuerleben. Einheimische treffen dabei laut Pressemitteilung auf Menschen aus Nigeria, Syrien und der Ukraine und werden Gerichte aus deren Heimat in kleinen Gruppen zusammen kochen, sich darüber austauschen und die gemeinsam zubereiteten Mahlzeiten im Anschluss in einer gemütlichen Runde genießen. Veranstaltungsort ist die Küche der Michael-von-Jung-Schule Kirchdorf, Hauptstraße 49‐51 in Kirchdorf a. d. Iller. Die Teilnahme kostet zehn Euro pro Person. Es wird gebeten, Frischhalteboxen mitzubringen. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Um eine Anmeldung bis zum 10. Oktober wird gebeten per Email an ble[email protected], oder telefonisch unter 0157/53654289