Drei Jahrgangsmeistertitel für TG Biberach

Vier Schwimmerinnen und drei Schwimmer haben die Farben der TG Biberach bei den baden-württembergischen Kurzbahn-Meisterschaften vertreten. Am Ende schlugen drei Jahrgangsmeistertitel für die TG zu Buche.

Marleen Plachetka (Jahrgang 2006) startete über mit 50 Meter Freistil in den Wettkampf. Sie bewältigte diese Strecke in 0:26,57 Minuten und verbesserte damit ihre persönliche Bestzeit (PB), war die Schnellste in ihrem Jahrgang und die Zweitschnellste in der offenen Klasse. Jahrgangsvizemeisterin wurde Plachetka jeweils über 100 Meter Lagen und 100 Meter Freistil. Eine Bestzeit gelang laut Mitteilung über 200 Meter Freistil (2:08,96), die aber nur für Platz vier reichte.

Katharina Dorner (2007) freute sich vor allem über drei neue persönliche Bestzeiten. „Das Schönste ist, dass ich nach ungefähr einem Jahr endlich wieder Bestzeiten erreicht habe“, freute sich Dorner. Über 50 Meter Schmetterling (0:29,84) und 100 Meter Freistil (0:59,20) wurde sie Jahrgangsmeisterin. Außerdem erreichte sie Platz drei (50 m Freistil/0:27,39.

Der dritte Meistertitel für die TG Biberach ging an Tom Groner (50 m Freistil/0:24,67). Außerdem wurde er Jahrgangsvizemeister über 50 Meter Rücken (0:29,55).

Sehr starke Auftritte legten nach TG-Angaben die Biberacher Staffeln hin: Die 50-m-Freistilstaffel mit Plachetka, Dorner, Heidi Müllers (2006) und Jana Durawa (2008) belegte Platz zwei (1:51,59) hinter dem SV Schwäbisch-Gmünd. Die Mixed-Freistil-Staffel mit Groner, Kirill Kataman (2008), Plachetka und Dorner war fast sieben Sekunden schneller unterwegs (1:44,77) und sicherte sich Platz vier.

Weitere Platzierungen unter den ersten zehn gelangen Durawa (5./800 m Freistil/10:14,49; 5./400 m Freistil/4:56,05/beides Bestzeiten; 7./200 m Freistil/2:21,79), Kataman (5./50 m Freistil/0:26,29/PB; 7./50 m Schmetterling/0:29,15), Müllers (6./100 m Rücken/1:09,10; 6./200 m Rücken/2:35,37; 6./100 m Freistil/1:03,16; 7./50 m Rücken/0:32,61; 8./50 m Freistil/0:29,33), Paul Thoma (2011/6./100 m Freistil/1:06,88; 7./50 m Freistil/0:30,26) und Marie Stütz (2011/10./50 m Freistil/0:30,99; 10./400 m Freistil/5:24,24).