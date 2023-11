Die TSG Achstetten trifft am Donnerstag, 23. November, im ersten Viertelfinal-Spiel des Lotto-Bezirkspokals auf den SV Steinhausen (Anpfiff 19 Uhr). Am Samstag, 25. November, ist der Kunstrasenplatz am grasigen Weg in Laupheim Spielort der anderen beiden Bezirksliga-Duelle. Um 13.45 Uhr trifft Olympia Laupheim II auf den SV Reinstetten, um 18 Uhr der SV Baustetten auf die SGM Warthausen/Birkenhard. In Ummendorf steigt um 14 Uhr der Kreisliga-A-Hit SGM Ummendorf/Fischbach gegen Türkspor Biberach.

TSG Achstetten ‐ SV Steinhausen. In sportlich nicht ganz so leichten Bezirksliga-Zeiten hat die TSG rechtzeitig vor der Winterpause noch die richtigen Signale gesendet und den vierten Saisonsieg gelandet. Nun bietet sich im Pokal-Heimspiel gegen den Liga-Konkurrenten eine weitere Gelegenheit, sich mit einem noch viel besseren Gefühl in die Winterpause zu verabschieden. Coach Roland Schlecker und sein Team setzen in der Partie auf den Hopp-oder-top-Charakter im Pokal. Die Gäste aus dem Rottumtal hatten am letzten Spieltag aufgrund des Spielausfalls keine Gelegenheit mehr, ihr Punktekonto aufzustocken und planen als Ersatz dafür die Überwinterung im Pokal. Der Mannschaft um Trainer Dietmar Mang genügte in der Liga Ende Oktober ein Tor zum Sieg gegen die TSG. Der SV ist wegen der besseren Platzierung in der Liga leichter Favorit. Ein Freifahrtschein zum Sieg ist das nicht.

SGM Ummendorf/Fischbach ‐ Türkspor Biberach. Die Partie zwischen den zwei letzten im Wettbewerb verbliebenen A-Ligisten in Ummendorf ist das mit Spannung erwartete Duell der beiden Topteams der beiden A-Ligen. Auf der einen Seite die neugegründete SGM, die in der A I mit einem Punkt Vorsprung ungeschlagen bei einem Torverhältnis von 58:8 überwintert. Im Team um Coach Stefan Wiest und Co-Spielertrainer Stefan Hess stehen mit Stefan Grell und Matthias Hatzing (18 und 16 Tore) die überragenden Torjäger. Dem stellen die Kreisstädter ebenfalls starke Fakten gegenüber. Auch der A-II-Aufsteiger um Trainer Hans Sulz ist ungeschlagen und überwintert sogar mit sieben Punkten Vorsprung bei starken 49:8 Toren. Der zuletzt fehlende Ilyas Aksit ist mit 18 Toren Toptorjäger der A II. Sowohl die SGM als auch Türkspor gaben am letzten Spieltag aber Punkte ab, einen Favoriten gibt es nicht.

Olympia Laupheim II ‐ SV Reinstetten. Als am 1. Oktober Olympia II-Kapitän Marcel Hallas im Liga-Vergleich in der 57. Minute zum 4:2 traf, schien seine Mannschaft auf dem Weg zum Sieg. Daraus wurde nichts, der Bezirksliga-Titelfavorit drehte noch das Spiel und fuhr mit einem 5:4-Sieg nach Hause. Nun werden am grasigen Weg die Karten neu gemischt. Coach Mirko Micic und sein Team gehen mit dem Rückenwind eines sauberen 4:0-Siegs gegen Schwendi ins Spiel. Auch Coach Florian Treske vom SVR dürfte mit dem letzten Spieltag sehr zufrieden gewesen sein. Der Titelfavorit geht mit satten zehn Punkten Vorsprung in die Winterpause und bläst nun zur Pokal-Attacke. Der Bezirkspokalsieger von 2022 will mit aller Macht ins Halbfinale. Sowohl Torjäger Isaak Athanasiadis als auch Co-Spielertrainer Mathias Wesolowski kehren im letzten Spiel des Jahres an die alte Wirkungsstätte zurück.

SV Baustetten ‐ SGM Warthausen/Birkenhard. Zu allerbester Sportschau-Zeit will der Vorjahresfinalist Baustetten am grasigen Weg zum dritten Mal in Folge ins Halbfinale einziehen. Die Form scheint für dieses Vorhaben zu stimmen, der SVB landete zuletzt zwei spektakuläre 5:3- und 5:4-Heimsiege. Der SVB reiht sich damit als guter Vierter im Bezirksoberhaus ein. Der Mannschaft um Trainer Mario Sopic und den pokalerfahrenen Co-Spielertrainer Marcel Schwarzmann plant die Fortführung der guten Pokaltradition. Dafür muss man aber die manchmal unberechenbare SGM aus dem Weg räumen, die auf Platz drei noch besser platziert ist und 2020 den Bezirkspokalsieg feiern durfte. Die Mannschaft um Trainer Enzo Galvano hat trotz angespannter Personalsituation ebenfalls Pokalambitionen. Wer dann im Flutlichtspiel den besseren Durchblick hat, wird sich weisen.