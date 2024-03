Der Dramatische Verein Biberach („Dram“) ist für den Deutschen Amateurtheaterpreis nominiert. Im Mai wird feststehen ob er den Preis für die Inszenierung von „Draußen vor der Tür“ erhält.

Neben dem Spielbrett Dresden und der Volksbühne Thalia in Hamburg zählt der Dramatische Verein Biberach zu den drei Nominierten in der Kategorie „Darstellende Künste“. Unter rund 200 Bewerbungen sei es eine großartige Leistung, zu den Nominierten zu gehören, meint Manfred Buck, Vorsitzender des „Dram“.

Beworben hatte sich der Verein mit seiner Inszenierung von „Draußen vor der Tür“ von Wolfgang Borchert. Unter der Regie von Thomas Laengerer hatte der „Dram“ das Kriegsheimkehrer-Drama im vergangenen Herbst anlässlich der Heimattage Baden-Württemberg auf die Bühne gebracht. Denn die Fragen nach Verantwortung für Kriegsfolgen und dem Umgang der davon traumatisierten Menschen sind heute so aktuell wie 1946/47, der Entstehungszeit des Stücks.

Jury gibt im Mai den Gewinner bekannt

Laengerers eigenwillige Inszenierung in der rauen und herbstlich-kühlen Atmosphäre alten Stadtbierhalle hatte dem „Dram“ bereits damals viel Lob seitens der Besucher eingebracht und könnte nun ein weiteres Mal belohnt werden.

Im Mai wird eine Preisjury die Gewinner in den insgesamt fünf Kategorien ermitteln. Die ausgewählten Ensembles erhalten ein Preisgeld von je 2000 Euro. Ihre Inszenierungen oder Präsentationen stellen sie beim Amarena-Festival vom 19. bis 21. September in Hamburg vor. Veranstaltungsorte sind das Ohnsorg-Theater, das Theater an der Marschnerstraße und das Kellertheater. Vergeben wird der Deutschen Amateurtheaterpreis Amarena bereits zum achten Mal vom Bund Deutscher Amateurtheater.

Dieses Video könnte Sie auch interessieren:.