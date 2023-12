Dieser Biberacher Urologe hört nach 30 Jahren auf

Seine 30 Jahre wollte Dr. Hans-Joachim Compter unbedingt noch voll machen. Das hat der 64-jährige Urologe am 1. Oktober geschafft und nun ist es für ihn an der Zeit, in den wohlverdienten Ruhestand zu gehen. Offiziell gibt er seinen Kassensitz zum 31. Dezember 2023 ab - eine passende Nachfolgerin hat der Biberacher Arzt bereits gefunden. Dr. Isabel Fensterle, Fachärztin für Urologie, steigt ab 1. Januar voll in die Gemeinschaftspraxis im Biberacher Ärztehaus ein und freut sich schon auf diese Herausforderung.

„Heutzutage ist es extrem schwer, eine Nachfolge für eine Praxis zu finden“, sagt Dr. Hans-Joachim Compter. „Das geht nicht nur Hausärzten so, sondern auch uns Fachärzten.“ Er kennt einige Kollegen, die ihre Praxis aufgeben mussten, weil keiner den Kassensitz übernehmen wollte. Umso glücklicher ist er darüber, dass er es geschafft hat und Dr. Isabel Fensterle nun künftig in seinem Sprechzimmer sitzt und auch seine Patientinnen und Patienten übernimmt: „Ich freue mich sehr, dass wir die Nachfolge nun so gut geregelt haben“, sagt der Biberacher Arzt. „Frau Fensterle passt von ihrer Art zu arbeiten und ihrer Mentalität perfekt ins Team.“

Elf Jahre Oberärztin an der Sana-Klinik

Auch die Fachärztin freut sich über ihre neue Aufgabe. An der Sana-Klinik hat sie in den vergangenen elf Jahren als Oberärztin im Fachbereich Urologie gearbeitet. In den vergangenen zweieinhalb Jahren war die 37-jährige Ärztin aus Ertingen dann noch 50 Prozent an der Klinik angestellt und zu 50 Prozent arbeitete sie bereits in der Praxis von Dr. Compter und seinen vier Kollegen, Dr. Gero Kuss, Eberhard Scheffold, Dr. Markus Schmidt-Gawaz und Dr. Christian Fischer. „Ab 1. Januar bin ich dann zu 100 Prozent hier und freue mich sehr darauf“, sagt Dr. Fensterle. Aber natürlich werde sie ihre Kollegen an der Sana-Klinik vermissen: „Es ist aber ein Schritt, den ich nun gerne gehe.“

Auch für Dr. Compter wird der Abschied nicht leicht: „Ich hänge mit meinem ganzen Herzen an der Praxis, die Arbeit hier war in den vergangenen 30 Jahren mein Leben.“ Vermissen wird er neben den Kollegen vor allem seine Patientinnen und Patienten. „In unserem Beruf baut man sehr persönliche Bindungen auf, man erfährt viel von den Menschen und teilt auch einiges.“ Ein paar Patienten hätten nun auch schon ihre Termine vorverlegt, um sich noch von ihm verabschieden zu können: „Das finde ich richtig schön“, sagt Dr. Compter und fügt lächelnd hinzu: „Wir machen Urologie, das ist nicht selbstverständlich, dass die Menschen gerne hierherkommen.“

Kein Abschied für immer

So ganz von der Bildfläche verschwinden wird der Biberacher Urologe dann aber doch nicht: „Ich bin künftig vielleicht noch ein paar Tage im Monat in der Praxis, als Urlaubs- oder Krankheitsvertretung“, sagt er. „Ich freue mich, dass die Kollegen mich auch noch weiter hier haben wollen.“