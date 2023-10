Biberach

Doppelkonzert im Abdera

Biberach / Lesedauer: 1 min

Die Thunderflowers rockten am Schützenfest den Biberkeller. (Foto: ellatakingpictures )

Zwei angesagte Bands werden am Samstag, 14. Oktober, die Kulturhalle Abdera in Biberach rocken: Die Biberacher Coverband „Folkless and the Barcooks“ bringt bekannte und beliebte Songs verschiedenster Musikrichtungen auf die Bühne.

Veröffentlicht: 09.10.2023, 10:33 Von: sz