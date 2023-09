Biberach

Doppelkonzert im Abdera

Biberach / Lesedauer: 1 min

„It’s Time to Party“ — unter diesem Motto lädt die Rock–Initiative–Biberach alle Musikbegeisterten zu einer wilden Partynacht ein. Zwei angesagte Bands — die Folkless and the Barcooks sowie die Thunderflowers — werden am Samstag 14.

Veröffentlicht: 04.09.2023, 18:44 Von: sz