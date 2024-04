DJK Budenheim und HT München gewinnen 24. Ibot

Mit zwei eindeutigen Erfolgen sind die Endspiele bei den A-Junioren und -Juniorinnen beim 24. internationalen Biberacher Osterturnier (Ibot) um den „Cup der Kreissparkasse“ entschieden worden. Bei den Mädchen gewann die DJK Budenheim das Finale klar mit 20:8 (9:2) gegen das niederländische Team von Bevo HC. Neuer Titelträger bei der männlichen A-Jugend wurde HT München, das das Endspiel gegen den TSV Fortitudo Gossau aus der Schweiz mit 22:18 (13:8) für sich entschied.

Gleich zwei ausländische Teams im Finale

Erstmals seit langer Zeit war wieder mal ein ausländisches Team im Finale und dann gleich zwei. Mannschaften aus Italien, Österreich, den Niederlanden und Dänemark hatten das Ibot in diesem Jahr bereichert. Insgesamt waren 84 Teams am Start. Der letzte ausländischen Sieger des Ibot war vor 16 Jahren die Juniorennationalmannschaft der Schweiz.

„Wir freuen uns, dass wir zum ersten Mal hier sein können und dann gleich ins Endspiel zu kommen, ist ein großer Erfolg“, sagte die Trainerin aus Bevo, Puck Veelinden. Ihre Mannschaft sei gegen Budenheim physisch unterlegen gewesen und hatte deshalb keine Chance, das Spiel zu gewinnen. „Deutsche Mannschaften sind immer körperlich stark“, das wisse sie aus eigener Erfahrung. Unter dem Strich habe sich der Besuch aber absolut gelohnt, da man sportlich viel gelernt habe und auch Spaß hatte während der Ostertage in Biberach.

Budenheim gewinnt nie gefährdet

Das war auch für Agnes von Römer, Trainerin der siegreichen jungen Damen aus Budenheim, das Fazit. „Wir sind ja nicht zum ersten Mal hier. Es hat uns wieder sehr gut gefallen, auch wenn man das sportliche Niveau wieder etwas anheben könnte.“ Dennoch habe Biberach immer noch einen sehr guten Namen im Turnierkalender. „Das Finale war sportlich keine so große Herausforderung, weil wir in allen Belangen besser waren und kaum gefordert wurden“, so von Römer. Über 7:2 und 14:4 spulten die Gäste aus Rheinland-Pfalz ihr Pensum herunter und fuhren den nie gefährdeten Turniersieg ein.

So konnte man sich auch dem Partyprogramm widmen, was die Spielerinnen dann auch taten. Zumal man in der Jugendbundesliga bereits ausgeschieden sei und man auch in der Oberliga nicht mehr um die Meisterschaft mitspiele. „Unter diesem Gesichtspunkt ist der Turniersieg beim Ibot schon eine gute Sache für das Selbstvertrauen der Spielerinnen.“ Überragend im Endspiel gegen die Niederländerinnen präsentierte sich in der sehr gut gefüllten Wilhelm-Leger-Halle vor allem Torhüterin Isabell Brinster, die nur acht Gegentore in 40 Minute zuließ.

Zwei Schwächephasen von Gossau

Selbstvertrauen hatten die Schweizer Gäste aus Gossau vor dem Finale gegen HT München sicher im Gepäck. Schließlich hatten sie bei der männlichen A-Jugend im Halbfinale gegen Titelverteidiger HSC 2000 Coburg mit 19:18 gewonnen, doch im Endspiel mussten sie nach 40 Minuten den Spielern aus der bayerischen Landeshauptstadt den Vortritt lassen. Zwei Schwächephasen und zu viele verworfene Bälle der jungen Schweizer spielten den Münchnern in die Karten.

„Das war eine sehr gute Vorbereitung für die Vor-Quali-Spiele nächsten Samstag gegen Allach und Vöhringen, um sich für die Qualifikation zur Jugendbundesliga zu qualifizieren“, erklärte Münchens Coach Robert Hofmann, der selbst einmal für den TSV Milbertshofen gespielt hat. „München ist keine Handballhochburg, die Schlagzeilen machen andere, aber wir setzen konsequent auf den Nachwuchs aus der Stadt und dem Umland und der Erfolg gibt uns recht.“

Duo führt München zum Turniersieg

In der Bayernliga sei man aktuell Dritter und könne eben noch den großen Coup Aufstieg schaffen. Auch da werden sicher wieder zwei Spieler der Münchner gefordert sein, die in Biberach sehr überzeugend auftraten. Maximilian Kopp aus dem linken Rückraum und Spielgestalter Jannik Neumüller vom Sieben-Meter-Punkt entschieden das Endspiel gegen die wackeren Eidgenossen fast allein. Dazu kam noch eine gute Torhüterleistung von Frederic Rübel.

So führte HT München das gesamte Spiel, beim 13:5 und 20:12 sogar mal mit acht Toren. Teilweise fahrlässiges und unkonzentriertes Spiel brachte Gossau wieder heran, dennoch war der Sieg des HT nie eine Frage, sondern nur, wie hoch er am Ende ausfallen würde. „Das Ibot ist ein tolles Turnier und wenn man gewinnt, natürlich noch eine Stufe besser“, freute sich Robert Hofmann für seine Jungs.

Die Finalergebnisse des 24. Ibot im Überblick:

Männliche A-Jugend: HT München - TSV Fortitudo Gossau 22:18.

Weibliche A-Jugend: DJK SF Budenheim - Bevo HC 20:8.

Männliche B-Jugend: TSV Fortitudo Gossau - DJK SF Budenheim I 10:17.

Weibliche B-Jugend: SV Kaltern Handball - Young Sparrows HSG Freiburg 13:21.

Männliche C-Jugend: Kadetten Schaffhausen I - SG BBM Bietigheim 20:13.

Weibliche C-Jugend: TV Nellingen - Regionalauswahl Ostschweiz 14:16.

Alle Ergebnisse des 24. Ibot gibt es auf www.ibot-bc.de

