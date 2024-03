Biberach

Diskussionsabend mit Ministerpräsident Kretschmann und Innenminister Strobl

Biberach / Lesedauer: 2 min

Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne; l.) und Innenminister Thomas Strobl (CDU) sprechen am 22. März in Biberach über politische Streitkultur und ihre Grenzen. (Foto: dpa )

Beide sprechen am 22. März in der Gigelberghalle über politische Streitkultur und ihre Grenzen. So kommt man an Karten, so kann man Fragen stellen.