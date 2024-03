Digitalmentoren für Smartphone, Internet & Co.

Das Netzwerk Digitalisierung und Medienkompetenz veranstaltet im März drei kostenlose Einführungskurse zur Qualifikation zum Digitalmentoren bei digitalen Fragen im Christlichen Jugenddorfwerk in Biberach. Laut Ankündigung will das Netzwerk für jede Gemeinde im Landkreis Biberach Digitalmentoren qualifizieren. Der Kurs wird in Zusammenarbeit mit dem Senioren-Medienmentoren-Programm des Landesmedienzentrums Baden-Württemberg im Auftrag des Staatsministeriums Baden-Württemberg organisiert. Er findet am Samstag, 16. März, und Freitag, 22. März, je von 18 bis 21 Uhr statt sowie am Samstag, 23. März, von 9 bis 12 Uhr. Anmeldungen telefonisch unter 07351/150250 oder per Mail an [email protected] oder [email protected].