Digitale Geschichten für die Weihnachtsferien

Digitaler Lesespaß in der Weihnachtszeit: Die Biberacher Stadtbücherei bietet Eltern und ihren Kindern im Alter von fünf bis neun Jahren einen kostenfreien Zugang zu vier Boardstories an. Zur Auswahl stehen „The Little Witch Celebrates Christmas“, „Kalt erwischt. Ein Wintermärchen“, das Märchen „Die Sterntaler“ und „Kleiner Eisbär - Lars, komm bald wieder!“. Die digitalen Geschichten können vom 29. Dezember bis 12. Januar gelesen werden. Dies teilt die Stadtverwaltung mit.

Bei den Boardstories handelt es sich um digital aufbereitete Bilder- und Kinderbücher, die über einen Computer, ein Laptop oder Tablet angeschaut werden können - und das von überall.

In der englischen Ausgabe von „Die kleine Hexe feiert Weihnachten“ hat die Hexe Lisbet kurz vor Weihnachten alle Hände voll zu tun. Doch ständig klopft es an der Tür. Sind es Überraschungsgäste? Oder ist es schon die Weihnachtshexe? Die Geschichte eignet sich für Schüler der Klassen eins bis drei, die über etwas Englischkenntnisse verfügen.

In der Geschichte „Kalt erwischt. Ein Wintermärchen“ findet der Igel Peter Piek nicht in den Winterschlaf. Ihm und den anderen Tieren ist es viel zu warm. Doch was sollen sie mit ihren Wintersachen anfangen? Kurzerhand tauschen die Tiere untereinander - und aus Eishockeyhelm, Schlitten und Co. entstehen wundersame neue Dinge. Die zum Klimawandel passende Geschichte wird nicht nur Vorschüler, sondern auch Erst- und Zweitklässler zum Lachen bringen.

In dem Märchenklassiker „Die Sterntaler“ der Gebrüder Grimm wird die bekannte Geschichte des kleinen Waisenmädchens Mathilda erzählt, die ihr letztes Hemd verschenkt. Doch am Ende setzt sich das Gute durch und Mathilda wird für ihre Großzügigkeit belohnt. Die Geschichte ist besonders geeignet für Erst- und Zweitklässler.

In „Kleiner Eisbär - Lars, komm bald wieder!“ wird der kleine Eisbär in einem Fischernetz gefangen. Nun geht es auf einem großen Schiff auf weite Reise. Zum Glück findet Lars in Nemo, der Schiffskatze, eine Freundin. Doch findet er mit ihr den Weg zurück zum Nordpol? Auf diese Geschichte dürfen sich alle, die gern die Geschichten des kleinen Eisbären Lars lesen oder anhören, freuen.

Für alle, die lieber zum gedruckten Buch greifen, gibt es im Dachgeschoss der Stadtbücherei eine große Auswahl an Kinder- und Jugendbüchern. Büchereiausweise für Kinder sind bis zum 18. Geburtstag kostenfrei.

Wer Interesse an den Boardstories hat, kann sich bei Simone Thiele, Mail [email protected], mit dem Betreff „Onilo“ anmelden. Danach werden die Zugangsdaten und weitere Infos versendet.