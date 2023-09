Digital–Mobil hilft Internetanfängern auf die Beine

Das Netzwerk Digitalisierung und Medienkompetenz kommt mit dem Digital–Mobil in mehrere Gemeinden, um Interessierte über den Umgang mit Smartphones, Tablets und PCs zu informieren. Mit dem Ziel, Bürgerinnen und Bürger Zugänge in digitale Welten zu ermöglichen und diese dabei zu ermutigen, haben Landratsamt, Caritas, Diakonie Biberach und Bürgerakademie Oberschwaben das Netzwerk gegründet, heißt es in einer Pressemitteilung der Caritas Biberach–Saulgau.

Interessierte ab 50plus — ohne oder mit Vorkenntnissen — können sich vor Ort beim Digital–Mobil einen Eindruck über die Möglichkeiten und Stolpersteine machen, die mit der Nutzung von Smartphones oder Tablets verbunden sind.

Über die Initiative wurden mittlerweile über 60 ehrenamtliche Mentoren ausgebildet, die bereits in vielen Gemeinden Menschen ab 50 Jahren mit praktischen Tipps und einer Anleitung an digitale Angebote heranführen. Das Netzwerk wird vom Diakonischen Werk Württemberg gefördert.

•Station macht das Digital–Mobil am 29. September, 14. bis 16 Uhr in Riedlingen/Lange Straße 19, am 12. Oktober, 14 bis 16 Uhr in Burgrieden am Rathausplatz und am 19. Oktober von 8 bis 12 Uhr in Laupheim am Feyzin Platz.

Eine Kontaktmöglichkeit, auch für Interessierte, die selbst Mentor werden möchten, gibt es Telefonisch unter 07351/150250 und per Mail an [email protected]. Mehr Infos sind außerdem zu finden unter www.ehrenamt–bc.com