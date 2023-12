Dieses neue Restaurant gibt’s ab Januar in Biberach

Ein neues Restaurant eröffnet im Januar 2024 am Bismarckring in Biberach. Das „Bismarck“ befindet sich im Hotel Aiden und wird ein eigenständiges Restaurant für alle Biberacherinnen und Biberacher sein. Aktuell laufen die Umbauarbeiten auf Hochtouren. Hotel-Geschäftsführer Marek Willy Sprinz hat große Pläne, denn neben der Neueröffnung des Restaurants mit regionaler Küche soll es künftig auch öffentliche Events im Hotel geben. Und so sieht das Konzept aus.

Seit November 2022 führt Marek Willy Sprinz das Hotel der Marke Aiden, das im Jahr 2019 in Biberach eröffnete und der JL-Gruppe aus Ulm gehört. „Als ich hier angefangen habe, war für mich schnell klar, dass ich hier ein Restaurant eröffnen möchte“, sagt der Geschäftsführer. „Ich bin sehr gerne Gastgeber und möchte den Biberacherinnen und Biberachern etwas bieten, dass es so in der Stadt noch nicht gibt.“ Dafür hat sich der Ulmer intensiv mit der Region in und um Biberach beschäftigt: „Ich glaube, wir haben ein Konzept gefunden, das hier gut funktioniert.“

Montags bis samstags geöffnet

So bietet das „Bismarck“ künftig eine hochwertige, regionale und abwechslungsreiche Küche an - und wird auch montags geöffnet haben. „Als ich mich mit den Biberacher Restaurants befasst habe, ist mir aufgefallen, dass es montags und dienstags gar nicht so einfach ist, gut essen zu gehen“, sagt Sprinz. Und deshalb sind die Öffnungszeiten des Restaurants auch von Montag bis Samstag von 17 bis 22 Uhr. Zusätzlich wird es auch montags bis freitags einen Mittagstisch geben. Am Sonntag ist dann Ruhetag.

Und das erwartet die Gäste, wenn sie einen Zwiebelrostbraten bestellen. (Foto: Felix Nagel )

„Wir haben eine überschaubare Karte, getreu dem Motto ,Weniger ist mehr’, dabei möchten wir die gut bürgerliche Küche um die inspirierenden Kreationen unseres neuen Chefkochs kombinieren und so eine abwechslungsreiche und qualitätsbewusste Küche für unsere Gäste bieten“, sagt der Geschäftsführer. So gibt es beispielsweise Maultaschen und Zwiebelrostbraten, aber saisonal bedingt auch besondere Risotto-Kreationen oder köstliche Pasta-Varianten. „Im Sommer darf es dann auch mal ein Wurstsalat mit Bratkartoffeln sein.“

Serviceleitung gesucht

Die Stelle des Chefkochs ist besetzt und auch ein Sous Chef wurde bereits gefunden. „Wir haben nahezu alle Stellen erfolgreich besetzt und tolle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gefunden, was in der heutigen Zeit eine absolute Herausforderung war, der wir uns aber gerne gestellt haben“, sagt Sprinz. „Aktuell sind wir noch auf der Suche nach einer Serviceleitung und Servicekräften, aber ich bin zuversichtlich, dass sich auch hier die richtigen Menschen bei uns bewerben und wohlfühlen werden.“

Seit Ende August sind die Umbauarbeiten bereits in vollem Gange. So wurde die bestehende Küche erweitert und komplett neu ausgestattet. Für das Restaurant mussten auch die Besprechungsräume weichen und eine neue Einrichtung wurde bestellt. „Ich habe eine große Leidenschaft für Innenarchitektur, Qualität und liebe wertige Materialien, darum haben wir diesen Weg eingeschlagen und möchten uns zukünftig auch entsprechend entwickeln“ sagt Sprinz. „Das Restaurant wird sehr gemütlich mit Nischencharakter, aber doch eingebettet in ein großes urbanes Umfeld mit dem gewissen Chic der Großstadt.“

Diese Events sind in Planung

Und wenn dann das „Bismarck“ voraussichtlich Mitte Januar Eröffnung feiert, ist dies auch gleichzeitig der Startschuss für die Belebung der große Eventfläche, die sich im Eingangsbereich des Hotels befindet. „Ich möchte hier verschiedene Events veranstalten. Wir haben zum Beispiel eine große Leinwand, auf der wir passend zur Fußball-EM 2024 in Deutschland auch Public Viewing anbieten“, so der Geschäftsführer. „Ich stelle mir aber auch Livemusik vor, mal eine Lesung oder Kabarett, auch gezielte Filmvorstellungen sind denkbar.“

Für Marek Willy Sprinz ist es wichtig, dem Hotel und auch dem Restaurant eine Persönlichkeit zu geben: „Alles, was ich mache, soll eine Seele haben. Und dieser Ort hier ist eine großartige Chance Menschen zusammenzubringen.“