Dieses neue Biberacher Restaurant hat ab sofort geöffnet

Mit einem Soft Opening hat das neue Restaurant Bismarck im Biberacher Hotel Aiden seine Türen am Freitag geöffnet. Schon im Vorfeld waren alle Tische reserviert und so ging es auch am Samstag weiter. „Ich bin überwältigt, das hat all meine Erwartungen übertroffen“, sagt Geschäftsführer Marek Willy Sprinz. Persönlich begrüßte er am Abend alle Gäste, brachte sie zu ihren Tischen und präsentierte ihnen die Speisekarte. „Es ist ein gelungener Start und ich glaube, wir haben hier in Biberach einen schönen Spot für alle Menschen geschaffen, die Freude und Leidenschaft für gutes Essen und eine schöne Atmosphäre haben.“ Mitte Februar erfolgt dann die offizielle Einweihungsfeier mit geladenen Gästen.

Noch bevor das Bismarck aber beim Soft Opening die Türen für die Biberacherinnen und Biberacher öffnete, gab es ein paar kleine private Veranstaltungen: „Wenn der Ablauf in einem neuen Restaurant reibungslos funktionieren soll, dann sind solche Probeläufe extrem wichtig“, sagt Marek Willy Sprinz. Und deshalb war das ganze Team am Freitag auch perfekt vorbereitet. „Ich bin wirklich sehr glücklich, dass sich die Eröffnung im Vorfeld schon so herumgesprochen hat und wir für Freitag innerhalb von 24 Stunden ausgebucht waren“, sagt der Geschäftsführer. Und so soll es künftig auch weitergehen.

Herzenswunsch geht in Erfüllung

Denn Marek Willy Sprinz hat sich mit dem Restaurant schon einen kleinen Herzenswunsch erfüllt: „Die Gestaltung der Erdgeschossfläche spiegelt wieder, worauf ich im Bereich der Inneneinrichtung selbst großen Wert lege: Design, Materialität und Atmosphäre. Wenn ich hier durch die Räume gehe, dann fühle ich mich auf jeden Fall ein Stück wie zu Hause, unser Bismarck ist ein bisschen wie mein zweites Wohnzimmer geworden.“

Ein Jahr haben die Umbauarbeiten im Hotel Aiden gedauert, nun ist das Restaurant durch einen goldenen Vorhang von der Bar getrennt. (Foto: Tanja Bosch )

Ein großer goldener Messingvorhang trennt den Restaurant- vom Barbetrieb, er ist das Highlight im neu gestalteten Restaurant des Hotels Aiden. Liebevoll ausgewählt sind auch die Tische und Stühle, die zu Beginn im Abendgeschäft rund 40 Gästen Platz bieten. Auf der Speisekarte stehen Klassiker wie ein Zwiebelrostbraten, Kässpätzle und Co. sowie wechselnde mediterrane und klassische Gerichte. Und weil Marek Willy Sprinz auch ein Faible für besondere Weine hat, ist hier für eine ansprechende und für die Region untypische Auswahl gesorgt.

Architektinnen sind begeistert

Beim Umbau gab es die passende Unterstützung von den Architekten am Weberberg. Auch für die beiden Architektinnen Inge Zalenga und Kristina Velic war das Bismarck ein besonderes Projekt: „Ich würde sagen, es war ein wunderschönes Herzensprojekt für uns und wir sind ein bisschen traurig, dass es nun schon vorbei ist“, sagt Inge Zalenga. Mit dem Ergebnis ist sie mehr als zufrieden: „Es ist sehr schön geworden und die Zusammenarbeit und der gemeinsam Austausch waren sehr bereichernd.“

Die beiden Architektinnen, Kristina Velic (links) und Inge Zalenga, haben gemeinsam mit Marek Willy Sprinz die wunderschöne Innenausstattung des Restaurants entworfen. (Foto: Tanja Bosch )

Ein Dank geht dabei auch an die Firmen und Handwerker aus der Region, die es geschafft haben, das Projekt innerhalb von einem Jahr umzusetzen. „Wir hatten das große Glück in der Gestaltung und der Umsetzung kaum Kompromisse eingehen zu müssen, das ist heutzutage nicht selbstverständlich“, sagt der Hotel-Geschäftsführer.

Die ganze Familie hilft mit

Und auch das Team konnte in der Zwischenzeit beinahe vervollständigt werden, sodass alles läuft. Aber all das wäre nicht möglich, ohne die Unterstützung des Hotel-Eigentümers, der Ulmer Unternehmer Jan Leis: „Er hat mir freie Hand gelassen, großes Vertrauen in mein Tun gesteckt und mir den Rücken freigehalten. Das hat unser Projekt am Bismarckring erst möglich gemacht“, sagt Marek Willy Sprinz.

Scherben bringen Glück: Noch bevor der erste Teller an die Gäste herausgeht, zerschmettert Geschäftsführer Marek Willy Sprinz einen Teller. (Foto: Tanja Bosch )

Am Soft Opening bekam er dann auch Unterstützung von seiner Familie. Seine Lebensgefährtin Lara Neumark half im Service mit und Küchenchef Levent Cihan bekam in der Küche Unterstützung vom Vater des Geschäftsführers. Und weil Scherben traditionell Glück bringen, haben sich vor der Eröffnung noch alle in der neuen Küche versammelt und Marek Willy Sprinz musste den ersten Teller zerschmettern, bevor die ersten Gäste bewirtet werden konnten.

Veranstaltungen wie Public Viewing geplant

Aktuell hat das Bismarck montags bis samstags von 18 bis 22 Uhr geöffnet, am Donnerstag ist Ruhetag. Der Barbetrieb geht noch bis 24 Uhr weiter, am Wochenende bis ein Uhr. Die Bar hat auch donnerstags für alle geöffnet. Ab April soll es im neuen Biberacher Restaurant dann auch einen Mittagstisch geben.

Verschiedene Veranstaltung sind ebenfalls bereits geplant: So ist das Aiden Teil der Biberacher Musiknacht. Eine Band wird im Foyer spielen und anlässlich der Fußball-EM 2024 ist großes Public Viewing im Biberacher Hotel geplant.

Wer das neue Bismarck gerne einmal ausprobieren möchte, sollte in jedem Fall vorab reservieren.