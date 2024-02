Dieses neue Biberacher Café feiert Eröffnung

Auf diesen Tag haben Halil Ayan und sein Team in den vergangenen fünf Monaten hingearbeitet: Am Samstag, 2. März, feiert das Café Taayaz am Marktplatz 42 endlich Eröffnung. Ab 12.30 Uhr sind alle Biberacherinnen und Biberacher eingeladen, sich im neuen Café umzusehen und sich verköstigen zu lassen. Im Angebot gibt es einiges - voll im Trend liegt da zum Beispiel die beliebte türkisch-griechische Spezialität Lokma.

Inhaber Halil Ayan kann es kaum erwarten, am Wochenende seine ersten Gäste zu begrüßen und sein Konzept vorzustellen, das er in den vergangenen Jahren liebevoll erarbeitet hat. „ich bin schon sehr gespannt, wie es den Leuten gefällt.“ Denn die Liebe steckt im Detail.

Inhaber Halil Ayan hat alles liebevoll gestaltet. (Foto: privat )

Ursprünglich sollte das neue Café Taayaz, das sich in der ehemaligen Royal-Donuts-Filiale befindet, schon Anfang des Jahres eröffnen. Aber wie es eben so ist, zögerte sich die Eröffnung noch ein bisschen heraus. „Jetzt ist aber alles ready und wir freuen uns sehr auf Samstag“, sagt der 26-jährige Inhaber. An Kleinigkeiten wurde in den vergangenen Tagen noch gefeilt. Die Renovierung im Inneren ist aber längst abgeschlossen. Die Theke haben er uns sein Team selbst gebaut.

Liebevoll gestaltet inklusive Insta-Spot

Am Mittwochabend verschwand auch endlich das Zeitungspapier, mit dem die Fensterscheiben bislang abgeklebt waren. Und schon standen auch täglich immer wieder neugierige Menschen im neuen Café und versuchten einen Blick, auf das zu erhaschen, was bisher verborgen blieb. Mit der Inneneinrichtung hat sich Halil Ayan viel Mühe gegeben. „Mir war es sehr wichtig, es liebevoll und gemütlich zu gestalten. Auch die Farben sind einfach cool und passen gut zusammen.“

Wir haben vor, die Speisekarte alle sechs Wochen zu verändern und immer mal wieder etwas Neues anzubieten. Halil Ayan.

Auf türkisfarbenen Sitzbänken aus Samt und passenden Samtstühlen in rosa und lila gehalten, können es sich die Gäste künftig gemütlich machen und sich zum Frühstück und auch zum Brunchen treffen. Einen passenden Instagram-Fotospot gibt es auch - inklusive viel Grün, ein bisschen pink und einer Schaukel.

Alles, was das Frühstücksherz begehrt

Auch die Speisekarte ist eher außergewöhnlich: von Eggs Benedict über arabische und türkische Frühstücksplatten bis hin zu Pancakes und einer Biberacher Platte ist alles dabei, was das Frühstücksherz begehrt.

Ab Samstag stehen die Tische im neuen Biberacher Café nicht mehr leer. (Foto: Tanja Bosch )

Und auch wenn es ums Brunchen geht, ist das Angebot abwechslungsreich. „Wir wollen aber nicht zu viele verschiedene Gerichte anbieten und halten die Karte eher klein“, sagt Halil Ayan. „Wir haben vor, die Speisekarte alle sechs Wochen zu verändern und immer mal wieder etwas Neues anzubieten.“

Die Community - also die Fans des Café Taayaz -, die sich in den vergangenen Monaten auf Instagram aufgebaut habe, ist jetzt schon groß. Mehr als 1000 Follower haben sehnsüchtig auf die Eröffnung gewartet. „Uns ist es wichtig, mit den Menschen über Social Media in Kontakt zu treten“, sagt Halil Ayan. „Wir könnten uns auch vorstellen, da mal jemanden rauszupicken und ihm oder ihr ein Gericht widmen. Es gibt unendliche viele Möglichkeiten und wir haben viele verrückte Ideen.“

Ziel sind weitere Cafés in der Region

Mit dem Café erfüllt sich der junge Biberacher einen Traum: „Ich habe sehr lange darauf hingearbeitet und hier im vergangenen Jahr die perfekte Location gefunden. Das war ein echter Glücksgriff.“ Und mit dem einen Café Taayaz soll es auch nicht genug sein, denn der Gastronom träumt gerne groß: „Mein Ziel wäre es schon, wenn alles gut läuft, in der Region noch weitere Cafés zu eröffnen.“ Doch nun steht erst einmal die Eröffnung in Biberach an, auf die sich das gesamte Team schon riesig freut.

Und ohne die wichtige Unterstützung von Familie und Freunden hätte sich Halil Ayan diesen Traum auch nie erfüllen können: „Vor allem meinem Vater habe ich sehr viel zu verdanken, er war immer da und hat mich bei allem unterstützt.“