Vor eineinhalb Jahren hat Leonard Bajrami erfolgreich den ersten „Späti“ in Biberach eröffnet. Und nun folgt auch schon der zweite Laden: Am Freitag feierte „Leo’s Kiosk“ in der Ulmer-Tor-Straße 23 Eröffnung.

Der Shop ist eine Ergänzung zu „Leo’s Spätkauf“ in der Schulstraße. Während dort bis in die Nachtstunden eingekauft werden kann, ist „Leo’s Kiosk“ künftig die Anlaufstelle für Frühaufsteher. „Uns geht es darum, die Innenstadt weiter zu beleben und den Menschen etwas zu bieten“, sagt Inhaber Leonard Bajrami, der seine Geschäfte gemeinsam mit seiner Frau Gül Cöpür führt. Und in der Ulmer-Tor-Straße gibt es dafür auf jeden Fall noch Nachholbedarf.

Es ist eine super Lage und die Straße ist vor allem morgens sehr belebt, weil sie direkt zum Bahnhof führt. Leonard Bajrami

Denn aktuell gibt es in der Straße schon noch ein paar Leerstände, einen davon hat nun Leonard Bajrami mit seinem neuen Kiosk gefüllt. Es war purer Zufall, dass er auf den Laden aufmerksam wurde.

Und so sieht „Leo’s Kiosk“ in der Ulmer-Tor-Straße 23 in Biberach aus. (Foto: privat )

„Eigentlich hatten wir vor, einen Späti in Ulm zu eröffnen und dann habe ich diese Location in Biberach gefunden und dachte, der Ort wäre perfekt für ein zweites Geschäft“, sagt der 27-jährige Biberacher. „Es ist eine super Lage und die Straße ist vor allem morgens sehr belebt, weil sie direkt zum Bahnhof führt.“

Ab sofort geöffnet, weiterer „Späti“ folgt

Das Sortiment in „Leo’s Kiosk“ ist ähnlich wie im „Späti“, es gibt ein kleines, feines Sortiment mit Produkten des täglichen Bedarfs: von Chips, Schokolade und anderen Süßigkeiten, geht es über Tabak, alkoholischen Getränken bis hin zu Haushalts- und Hygieneartikeln.

Ich wollte es hier richtig hübsch haben, mit schönem Licht und ein bisschen mehr grün. Gül Cöpür

„Unser Sortiment in der Schulstraße kam bei den Kunden gut an und so wollen wir das auch hier weiterführen und möglicherweise noch erweitern“, sagt Gül Cöpür.

Für die Inneneinrichtung und Gestaltung des neuen Ladens war sie zuständig. „Ich wollte es hier richtig hübsch haben, mit schönem Licht und ein bisschen mehr grün“, sagt sie. Der Wiedererkennungswert ist aber dennoch gegeben, so ist das Logo gleich und auch der Stil.

Ab Samstag hat der Kiosk in der Ulmer-Tor-Straße dann täglich geöffnet. Und bald kann man dort auch noch Lotto abgeben und UPS-Pakete. „Wir freuen uns sehr, dass wir nun auch hier vertreten sind, so müssen unsere Kunden auch vormittags nicht auf uns verzichten“, sagt Leonard Bajrami.

Das nächste Ziel ist dann die Eröffnung eines „Spätis“ in Ulm. „Ulm ist dann nochmal eine andere Liga, die haben ein ganz anderes Nachleben“, sagt Gül Cöpür. Bis es aber so weit ist mischen die Inhaber erst einmal ein bisschen die Biberacher Innenstadt auf.