Lange haben viele Biberacherinnen und Biberacher auf diesen Tag gewartet: Am Donnerstag, 28. März, eröffnet der Biberkeller endlich wieder und zwar inklusive Biergarten. Inhaber Jochen Rehm hat sich gemeinsam mit Betriebsleiter Sven Erdmann ein neues Konzept überlegt. So hat die beliebte Biberacher Gaststätte ab sofort immer donnerstags, freitags und samstags, jeweils von 17 bis 24 Uhr, geöffnet. Was die Zukunft für die Traditionsgaststätte bringt, ist noch offen. Es gibt aber große Pläne.

Nachdem die beiden Schwestern, Manuela Ortlieb und Simone Göpper, „ihren“ Biberkeller im Spätsommer 2021 geschlossen hatten, wurde das Gebäude an die Landschafts-Siedlungs-Bau GmbH (LSB) Biberach verkauft. Jochen Rehm renovierte schließlich die Räumlichkeiten, mit dem Ziel, die Gaststätte eines Tages wiederzueröffnen. Über das Jahr 2022 hinweg konnten dann geschlossene Gesellschaften den Biberkeller mieten. Zum Schützenfest 2023 eröffneten Jochen Rehm und Sven Erdmann dann den Biergarten und die Gaststätte wieder und nun starten sie in ihren ersten Saisonbetrieb. Bis zum 5. Oktober soll der Biergarten nun drei Tage die Woche geöffnet sein - schönes Wetter ist Voraussetzung.

Nicht leicht, gutes Personal zu finden

„Wir freuen uns riesig, dass es jetzt wieder losgeht“, sagt Jochen Rehm. „Für mich ist dieser Ort hier oben ein ganz besonderer Platz und wir wissen, dass die Biberacher den Biberkeller vermisst haben.“ Es hat auch ein bisschen gedauert, bis das Konzept für die beiden Männer stimmig war. „Wir haben einen Prozess hinter uns und haben uns schon Mühe gegeben, dem hier gerecht zu werden“, sagt Rehm. Denn in der Gastronomiebranche habe es Umbrüche gegeben und gutes Personal zu finden, sei ganz und gar nicht einfach gewesen.

Dem kann Sven Erdmann nur zustimmen: „Mittlerweile sind wir aber wirklich gut aufgestellt und freuen uns auf die Eröffnung.“ In den vergangenen Wochen haben die beiden Biberacher gemeinsam mit dem Biberkeller-Team geschuftet, um alles auf Vordermann zu bringen, sodass einer Wiedereröffnung nichts mehr im Weg steht. Die Karte ist klein und fein und am Biergarten orientiert. „Wir machen hier alles frisch“, sagt Sven Erdmann, der als Koch in der Küche stehen wird. „Uns war es wichtig, eine Auswahl an schwäbischer Küche zu bieten, aber nicht zu viel, sodass wir alles frisch zubereiten können.“

Erweiterte Öffnungszeiten nicht ausgeschlossen

So hat der Biberkeller über den Sommer hinweg also wieder drei Tage geöffnet. „Wir planen aber schon, die Öffnungszeiten und Angebote in Zukunft zu erweitern“, sagt Sven Erdmann. „Wenn es gut ankommt und das Personal passt, dann können wir uns schon vorstellen, sonntags zu öffnen oder irgendwann auch einen Mittagstisch anzubieten.“ Doch fürs Erste starten die beiden jetzt erst einmal in den Saisonbetrieb 2024 - zur Freude vieler Biberacherinnen und Biberacher, die in den vergangenen Jahren auf diesen Biergarten verzichten mussten.