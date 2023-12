Diese zwei Mädchen ergattern sich die Hauptrolle 

Die Entscheidung ist gefallen: Kim Schuster und Neele Müller spielen in der kommenden Saison des Biberacher Schützentheaters die Hauptrolle des Aschenbrödels. Mitte November riefen die Verantwortlichen des Schützentheaters zum Casting und Vorsingen für die Hauptrolle der Aschenbrödel-Inszenierung 2024 auf. Es meldeten sich daraufhin zwölf talentierte und stimmsichere Mädchen, die der Jury die Auswahl nicht leicht machten. Aber wie heißt es bei den Castingshows im Fernsehen so schön? Es kann nur eine - im Fall des Biberacher Schützentheaters zwei - geben.

Das Casting für alle anderen Rollen findet am Dienstag, 9. Januar, in der Biberacher Stadthalle statt. Anmeldungen sind online ab 1. Januar möglich. „Wir haben so viele coole Rollen, da ist echt für alle was dabei“, sagt Mimi Jörg, Gesamtleiterin des Schützentheaters, und freut sich schon jetzt auf das große Vorsprechen. Insgesamt werden auch 2024 wieder um die 240 Kinder und Jugendliche auf der Bühne des Biberacher Schützentheaters stehen - mit Kim Schuster und Neele Müller als Aschenbrödel.

Selbstbewusstsein und Stimmvolumen

Kim Schuster überzeugte mit ihrer Version von „Talking To The Moon“ von Bruno Mars und ihrer gefühlvollen, deutlichen Stimme. Die 14-Jährige hatte bereits Gesangsunterricht, sang in verschiedenen Kinderchöre und spielt seit neun Jahren im Schützentheater mit. Im vergangenen Jahr verkörperte sie den „Tod“ bei „Der Teufel mit den drei goldenen Haaren“. Nach dem Vorsingen hatte sie ein gutes Gefühl, „aber man weiß ja nicht, wie die anderen so waren“, sagt sie.

Neele Müller hätte dagegen niemals erwartet, die Rolle zu bekommen. „Ich dachte, ich versuche es einfach“, verrät die 13-Jährige. „Ich wollte es später nicht bereuen.“ Sie sang den zum Genre passenden und sehr anspruchsvollen Song „Lass jetzt los“ aus der „Eiskönigin“ und bestach durch Selbstbewusstsein und Stimmvolumen. Nachdem sie in der vergangenen Saison die Räuberin Bona spielte, wird „Aschenbrödel“ nun das achte Schützentheaterjahr für sie.

Ein Gesangssolo für Aschenbrödel

Beide freuen sich schon jetzt auf die Probenzeit mit den anderen Mitspielenden. „Den Text zu erfahren, das Lied kennenzulernen, zu sehen, was jetzt auf mich zukommt - das ist echt spannend“, sagtt Neele. Außerdem sei das Markieren des eigenen Texts etwas ganz Besonderes. Von der Theaterleitung erwarten die beiden jetzt eine gute Vorbereitung auf ihre Rolle. „und dass es genauso viel Spaß macht, wie in den letzten Jahren“, hofft Kim.

Die Hauptrolle im Schützentheater hat nicht nur viel Text, sie ist auch meist etwas komplexer als die anderen Rollen. Gerade Aschenbrödels Charakter fährt mit einer Bandbreite an Gefühlen auf - von Traurigkeit über Verzweiflung bis hin zu Liebe und hat dieses Jahr sogar ein Gesangssolo, das nun von Andreas Winter geschrieben wird. Eine Herausforderung für die jungen Schauspielerinnen. „Man will ja, dass das, was man meint, auch so rüberkommt“, sagt Neele. Gerade Trauer finden die beiden schwer darzustellen. „Und Verliebtheit, wenn man eben nicht verliebt ist“, fügt Kim hinzu.

Auf die Frage, welche Rollen sie sonst gern spielen würden, wenn es mit der Haupt-rolle nicht geklappt hätte, sind sie sich einig: „Eine Stiefschwester oder die Fee wären auch sehr cool“.

Zum Vorsprechen für das Biberacher Schützentheater 2024 können sich Interessierte ab 1. Januar online anmelden unter www.biberacher-schuetzenfest.com oder am 9. Januar um 18 Uhr in den Hans-Liebherr-Saal der Stadthalle kommen. Der Anmeldung geht eine einstündige Infoveranstaltung voraus, bei der die Eltern und Kinder noch einmal alles über Proben, Aufführungen und Hintergründe erfahren.